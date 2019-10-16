重大發現！埃及出土20多具千年古棺 銘文清晰、圖畫鮮豔

2019-10-16 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕埃及古文物部昨（15）日公布，考古學家在南部盧克索市（Luxor）附近發現至少20具古埃及棺木，棺上的銘文與圖畫保存完好，色彩依然相當鮮豔、清晰，埃及官方聲明指稱，新出土的20多具千年古棺是「近年最大、最重要的發現」。

綜合媒體報導，這20多具千年棺木是從古埃及「九朝古都」西底比斯（West Thebes）的阿薩西夫（Asasif Tombs）墓群遺址出土，年代可追溯至公元前1994年到332年，歷經中王國、新王國時期至古埃及晚期。

從考古現場拍攝的影像顯示，這20多具古棺狀態保存得相當良好，棺上的銘文清晰可辨，繪畫的顏色也依然鮮豔，埃及國家博物館館長穆罕默德（Mohamed Mokhtar）表示，「這是一個了不起的發現，我認為這是埃及2019年的重要事蹟」。

這次挖出的20多具千年棺木，是埃及考古界近日第二大發現，考古學家在一具2012年出土、距今有4000年歷史的棺木裡，發現「指引靈魂到達永生之路」的《兩路之書》（The Book of Two Ways），更確認是目前最古老的版本，此外，埃及古文物部表示，考古團隊將在當地時間19日召開記者會，屆時會公布更多相關細節。

The Al-Asasif Cachette. Intact and sealed coffins. More details to be announced on Saturday..Keep tuned #luxor #egypt #egyptology #historyofegypt #aasif #cachette #discovery #Archaeology pic.twitter.com/4CRcpfgrvf — Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt （@AntiquitiesOf） 2019年10月15日

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