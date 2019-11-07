為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

輸掉鐵票州州長 川普仍爽喊：共和黨大勝

川普力挺的肯州州長貝文（右）連任失敗。（法新社）

川普力挺的肯州州長貝文（右）連任失敗。（法新社）

2019-11-07 12:23:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國在當地時間週四進行地方選舉，被視為共和黨鐵票區的肯塔基州變天，由民主黨候選人貝希爾（Andy Beshear）脫穎而出，對美國總統川普無疑是一大打擊；但川普對此看得相當開，仍在推特上高喊「共和黨大勝！」。

本次的地方選舉將選出肯州、路易斯安那州及密蘇里州長，以及路州、密蘇里、維吉尼亞州及紐澤西州議會；2016年美總統大選，川普在肯州大勝30％，此次也賣力為尋求連任的共和黨籍現任州長貝文（Matt Bevin）站台，還說「你若輸了，他們會說川普遭逢史上最嚴重挫敗。」結果出人意料，貝文以約5000票些微差距落敗。

川普在推特上表示，「昨晚是重大的一夜，共和黨肯塔基和密蘇里贏下了13個重要勝利，包括密蘇里州長，恭喜大家！」

川普所公布的13個選舉職務中，僅肯州檢察長、州務卿、密蘇里檢察長等3個職務是共和黨翻盤，其它皆為共和黨續掌；肯州州長的部分，川普發文時結果仍顯示「未定」，但已幾乎確定貝希爾擊敗貝文當選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
擋美退休基金投資中企 美兩黨議員今參議院提案
2019-11-06 20:11

擋美退休基金投資中企 美兩黨議員今參議院提案
全球首起自駕車致死案 美官方證實Uber程式有漏洞
2019-11-06 17:39

全球首起自駕車致死案 美官方證實Uber程式有漏洞
媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手

媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手
要挖石油請來這！川普政府計劃出租阿拉斯加土地
2019-11-06 15:26

要挖石油請來這！川普政府計劃出租阿拉斯加土地
華為設備鄰近美國軍事設施？FCC：徹查並替換
2019-11-06 11:44

華為設備鄰近美國軍事設施？FCC：徹查並替換
軍武新知》美太空艙「starliner」完成緊急測試 明年可望載人上太空
2019-11-06 10:24

軍武新知》美太空艙「starliner」完成緊急測試 明年可望載人上太空

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播