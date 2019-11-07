輸掉鐵票州州長 川普仍爽喊：共和黨大勝

川普力挺的肯州州長貝文（右）連任失敗。（法新社）

2019-11-07 12:23:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國在當地時間週四進行地方選舉，被視為共和黨鐵票區的肯塔基州變天，由民主黨候選人貝希爾（Andy Beshear）脫穎而出，對美國總統川普無疑是一大打擊；但川普對此看得相當開，仍在推特上高喊「共和黨大勝！」。

本次的地方選舉將選出肯州、路易斯安那州及密蘇里州長，以及路州、密蘇里、維吉尼亞州及紐澤西州議會；2016年美總統大選，川普在肯州大勝30％，此次也賣力為尋求連任的共和黨籍現任州長貝文（Matt Bevin）站台，還說「你若輸了，他們會說川普遭逢史上最嚴重挫敗。」結果出人意料，貝文以約5000票些微差距落敗。

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川普在推特上表示，「昨晚是重大的一夜，共和黨肯塔基和密蘇里贏下了13個重要勝利，包括密蘇里州長，恭喜大家！」

川普所公布的13個選舉職務中，僅肯州檢察長、州務卿、密蘇里檢察長等3個職務是共和黨翻盤，其它皆為共和黨續掌；肯州州長的部分，川普發文時結果仍顯示「未定」，但已幾乎確定貝希爾擊敗貝文當選。

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