全球首起自駕車致死案 美官方證實Uber程式有漏洞

2018年3月發生全球第一起自駕車致死車禍。圖為美國國家運輸安全委員會正在對肇事車輛進行調查作業。（路透）

2019-11-06 17:39:42

〔即時新聞／綜合報導〕自動駕駛技術堪稱近期熱門研究項目，許多研究單位與車廠都致力研發相關技術，但數起自駕車車禍仍證實了自動駕駛技術在安全性與穩定性方面仍有待檢驗。去年，美國發生了全球首起自駕車禍致死案，經美國國家運輸安全委員會（NSTB）調查後，於當地時間週二發表結果，確定該輛Uber自駕車存在軟體方面的失誤。

根據《BBC》報導，2018年3月，亞利桑那州坦佩市一名49歲婦人牽著腳踏車過馬路，行經昏暗燈光處時，遭到Uber自駕程式的測試車輛撞擊喪命。美國國家運輸安全委員會對這起案件展開調查，最新結果指出，自駕程式並未將受害者判斷為行人，而因此釀禍，而腳踏車可能正是導致誤判的原因。

請繼續往下閱讀...

調查當局表示，該自駕程式並未將違規穿越馬路的行人也包含進程式設計中；當憾事發生之前，Uber自駕程式未能做出判讀，因此，即將撞上受害者時，車體已經閃避不及了。而這並非Uber自駕車的第一起碰撞事故，據該報告統計，在2016年9月和2018年3月間，Uber自駕車在自動駕駛模式下，共有37件碰撞案例。

儘管如此，今年年初，檢察官裁定Uber對婦人的死亡不承擔刑事責任。然而，肇事車輛上的備用駕駛則難逃相關刑事究責；根據警方事後公布的行車紀錄器，事發前，副駕駛的視線並未鎖定在前方道路上，而串流服務供應商Hulu更指出，碰撞發生當下，備用駕駛的手機正在播放才藝節目。

這份調報告將有助於警惕其他自駕程式的開發，同時也使自駕車產業的相關審查變得更加嚴格。至於因此案而一度暫停的Uber自駕車測試作業，在2018年取得賓州政府相關單位許可後，已經於當地重新展開道路測試。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法