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軍武新知》美太空艙「starliner」完成緊急測試 明年可望載人上太空

美國波音公司成功進行太空艙「CST-100 Starliner」緊急安全測試。（法新社）

美國波音公司成功進行太空艙「CST-100 Starliner」緊急安全測試。（法新社）

2019-11-06 10:24:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國波音公司週一成功進行太空艙「CST-100 Starliner」緊急安全測試，若未來測試順利，波音與美國太空總署（NASA）在明年可望將3名太空人送上太空站。

綜合外媒報導，此次「緊急中斷飛行測試」在美國新墨西哥州進行測試，模擬太空艙升空時推進火箭發生故障，測試目的在於驗證火箭緊急分離以及太空艙落地安全性，此次測試並沒有在太空艙內載運人員。「CST-100 Starliner」太空艙裝有4具引擎，在緊急和火箭分離後須保持最大推力，分離火箭後再放出3具降落傘，使其平安降落。

波音高層指出，雖然太空艙的3具主要降落傘在測試時只放出2具，但該高層表示，太空艙當初設計是需要2個降落傘就能安全降落。波音發言人蘭達（Jessica Landa）表示，對於測試參數和機組人員安全而言，3具降落傘中成功釋放2具的結果是可接受的，年底將進行首次無乘客試飛，若是試飛成功，明年年初將會將目光聚焦於載人測試，載運3名太空人到太空站待6個月。

NASA太空人尼可曼（Nicole Mann）表示：「我們距離載人試飛越來越近，這令人十分驚奇，尤其是在這裡進行測試。像此次測試的達到的重大里程碑代表著和試飛之間的距離越來越近。」

原先配備的3具降落傘僅張開兩具，不過仍足以維持太空艙安全。（美聯社）

原先配備的3具降落傘僅張開兩具，不過仍足以維持太空艙安全。（美聯社）

降落傘與底部安全氣囊能夠保障艙內太空人安全。（美聯社）

降落傘與底部安全氣囊能夠保障艙內太空人安全。（美聯社）

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