美F-117夜鷹匿蹤戰機將進駐雷根圖書館 成全球唯二展示機

1架退役的F-117將在12月移至雷根圖書館外永久陳列，同時也是全球第二架對外展示的F-117。（圖擷取自維基百科）

2019-11-07 10:51:05

〔即時新聞／綜合報導〕美軍F-117「夜鷹」戰機是全世界第一部匿蹤戰機，在1989年時首次投入實戰，隨後服役至2008年，不過F-117退役後鮮少在世人面前露面，然而1架退役的F-117將在12月移至加州雷根紀念圖書館外永久陳列，同時也是全球第二架對外展示的F-117。

綜合外媒報導，F-117共有59架量產機，在退役後卻鮮少在世人前露面，然而雷根基金會與洛克希德馬丁公司在4日宣布，將從俄亥俄州萊特帕特森空軍基地（Wright-Patterson AFB）的空軍博物館中租借一架F-117展示機「意外訪客號」，並在12月17日起在加州雷根圖書館外永久展出。

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雷根基金會指出，「意外訪客號」自1984年5月開始服役，共執行了78次戰鬥任務，比其他所有F-117的總和還多。曾經駕駛過「意外訪客號」的美軍退役中校史廷博特（Scott Stimpert）表示，自己是何其有幸才能駕駛「意外訪客號」，它匿蹤能力屬於高度機敏資訊，所以當時它也不能和朋友以及家人分享經驗，如今他很高興「意外訪客號」能夠在世人面前展示。

雷根基金會執行董事休伯希（John Heubusch）表示，雷根圖書館成為美國唯二可以公開展示F-117的地方，也特別感謝洛克希德馬丁公司修復「意外訪客號」，並將尾翼機號重新漆上。

F-117戰機在1989年12月19日首次在巴拿馬作戰，在1991年的波灣戰爭中也發揮了關鍵作用，飛行了1271架次，在伊拉克擊中約1600個的高價值目標，在波灣戰爭期間沒有遭受任何戰鬥損失。不過一架F-117在1999年南斯拉夫內戰期間執行任務時，遭到被地對空飛彈擊落，同時也是唯一在戰鬥中損失的F-117。

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