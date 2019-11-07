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「預告」港議員遇刺？親中媒體喊冤：臉書疑被侵入
2019-11-07 10:29:48
〔即時新聞／綜合報導〕香港建制派、親中立法會議員何君堯昨日遭人拿刀刺傷，被外界視為親中媒體的《大公報》，卻在事發前一晚PO出遇刺訊息，讓網友懷疑有陰謀論；對此，大公報澄清，臉書疑似有外人入侵，刻意編輯發文時間。
大公報發出聲明，指臉書管理員帳戶疑似遭到入侵，修改貼文發布時間，將何君堯遇刺的消息篡改至事發前一天；大公報強調，對此類篡改事實、混淆視聽，企圖轉移焦點的違法行為表示極大憤慨，予以強烈譴責。並保留追究法律責任的權利。
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有香港網友發現，《大公報》的臉書推文在前日晚間7點54分進行編輯，內容寫著「香港立法會議員何君堯6日上午遇襲，被假裝粉絲的男子刺傷，後送院治療。當天11點許，在微博上發文稱，目前沒有生命危險，他仍然會無畏無懼。」後來將「當天11時許」改為「今早」，網友懷疑是否自導自演、未遇襲先送醫。