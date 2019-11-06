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愛爾蘭2021年開徵「拿鐵稅」 減少一次性咖啡杯

愛爾蘭氣候行動部長今（6）日表示，該國將在2021年前對一次性咖啡杯徵收所謂的「拿鐵稅」，藉此改變消費者的習慣，減少使用一次性塑膠品。（法新社）

愛爾蘭氣候行動部長今（6）日表示，該國將在2021年前對一次性咖啡杯徵收所謂的「拿鐵稅」，藉此改變消費者的習慣，減少使用一次性塑膠品。（法新社）

2019-11-06 21:47:12

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭氣候行動部長今（6）日表示，該國將在2021年前對一次性咖啡杯徵收所謂的「拿鐵稅」，藉此改變消費者的習慣，減少一次性塑膠品對環境的影響。

《路透》報導，愛爾蘭政府希望對每杯咖啡徵收最高0.25歐元的稅，以鼓勵民眾隨身攜帶可重複使用的環保杯。去年一項政府資助的調查發現，愛爾蘭490萬人口每年丟棄多達2億個一次性咖啡杯。

愛爾蘭氣候行動部長布魯頓（Richard Bruton）告訴愛爾蘭國家廣播公司（RTE），「我們明確要做的事情之一就是減少使用一次性用品，其中最明顯的就是一次性杯子」。

當局會進行為期6週的諮詢和市場調查，對一次性杯子徵收的稅率可能為0.1歐元、0.15歐元或0.25歐元。在愛爾蘭，一杯咖啡的價格約為3歐元。

布魯頓表示，由生物可分解材質製成的可堆肥杯子也將受到徵稅影響，原因是零售單位缺乏設施回收與食品和飲料接觸的包裝。

愛爾蘭將2022年開始第2階段徵稅，重點將放在外賣食品容器，第3階段要解決零售商店的食品包裝問題，包括烘焙食品和蔬果等。

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