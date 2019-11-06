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對川普車隊「比中指」遭開除 她當選全美最富郡民代

2019-11-06 21:21:09
美國女子布瑞斯曼2017年騎單車對川普車隊比中指，照片被瘋傳後遭老闆開除。（法新社）

美國女子布瑞斯曼2017年騎單車對川普車隊比中指，照片被瘋傳後遭老闆開除。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國女子布瑞斯曼（Juli Briskman）2017年騎單車對川普車隊比中指，照片被瘋傳後遭老闆開除，她去年宣布參選公職，週二順利擊敗共和黨籍現任議員，成為美國最富有郡的民意代表。

《法新社》報導，美國總統川普所屬的共和黨近日在州選舉遭受一連串慘敗，其中，以對川普車隊比中指而聞名的布瑞斯曼，擊敗共和黨人，在維吉尼亞州勞登郡監事會（Loudoun County Board of Supervisors）取得議席。

布瑞斯曼是育有2名十幾歲孩子的單親媽媽，她2017年騎單車對川普車隊比中指的照片被瘋傳後，丟掉了市場分析師的工作，她的前東家是美國政府和軍方的承包商。

布瑞斯曼週二順利擊敗共和黨籍現任議員，成為美國最富有郡的民意代表。（法新社）

布瑞斯曼週二順利擊敗共和黨籍現任議員，成為美國最富有郡的民意代表。（法新社）

52歲的布瑞斯曼在競選期間表示，她雖然被解雇，但也因此「打開了很多大門」，包括接受邀請代表民主黨參選民代。

週二晚間，她以52％得票率，擊敗共和黨籍的現任議員沃爾普（Suzanne Volpe）。布瑞斯曼在推特發文慶祝勝選時，還分享了刊有她對川普車隊比中指照片的新聞。

布瑞斯曼居住的勞登郡是美國最富有的地方城市，家庭年收入中位數全美最高，近14萬美元（約新台幣429萬元），連續12年蟬聯全美最富郡。

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