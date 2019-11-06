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晚上10點後禁打電動！中國嚴控遊戲時數遭諷「黨如父母」

中國政府加強管控未成年遊戲時間。（彭博）

中國政府加強管控未成年遊戲時間。（彭博）

2019-11-06 11:38:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方祭出新措施，嚴格控管未成年者玩遊戲的時間，內容包括晚上10點至上午8點禁止遊玩，假日最多只能玩3小時等。

中國「國家新聞出版署」近日發表《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，訂定多條未成年遊戲時數、消費規定；每日晚上10點至早上8點不得為未成年人提供遊戲服務，法定假日每日不得超過3小時，其他時間每日不超過1.5小時，並要求嚴格實名註冊。

此外，遊戲公司不得提供未滿8歲者付費服務，8歲以上未滿16歲的未成年人用戶，單次加值不得超過台幣220元（下同），每月累計不得超過880元；16歲以上未成年用戶，單次加值不得超過440元，每月累積不得超過1760元。

嚴格的時數規範讓香港網友嘲諷：「感謝黨幫父母教孩子」、「中國真是全世界最好的國家，對小朋友用心良苦」、「黨是為了你好」、「果然是大家母親，由國家實行家長式管教」。

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