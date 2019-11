皮草正式過時了！英女王拒絕動物毛皮

英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)日前拒絕在服飾中使用動物毛皮。(法新社)

2019-11-06 11:26:52

〔即時新聞/綜合報導〕近年來許多知名時尚品牌都紛紛向皮草說不,美國加州更通過法案禁止銷售及生產皮草,日前這股風潮也吹向了英國皇室。英國女王的服裝師凱莉(Angela Kelly)在回憶錄寫道,英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)拒絕使用動物毛皮製作新服飾。對此白金漢宮發言人表示,未來為女王設計的新衣服,所有皮草都會是人工皮草。

綜合外媒報導,英國女王未來將不再使用皮草製作服裝,凱莉在回憶錄《硬幣的反面:女王、服裝師和衣櫥》(The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe)中寫下,皇室跟著時代的腳步,英國女王決定使用人工皮草取代動物毛皮的使用,穿著皮草的目的多為保暖,而人工皮草也有同樣的保暖效果。

白金漢宮也證實這項消息,發言人表示,英國女王未來將不會再使用動物毛皮製作新衣服,但英國女王仍然會持續穿著過去已經存在的皮草服飾。

國際人道協會英國分會主任(Humane Society International)的貝斯(Claire Bass)也表示英國女王的這項決定,反映了英國大眾的立場,依照善待動物組織的調查(PETA),英國95%的民眾反對皮草使用。貝斯更補充,英國女王作為國家的代表性人物,這樣的決定是向大眾傳達了一件強烈的訊息「皮草正式過時了」。

過去英國是首個禁止皮草生產的國家,貝斯更呼籲英國政府,應立法禁止皮草銷售,加速成為全球首個全面禁止皮草銷售的國家。

