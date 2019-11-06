皮草正式過時了！英女王拒絕動物毛皮

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）日前拒絕在服飾中使用動物毛皮。（法新社）

2019-11-06 11:26:52

〔即時新聞／綜合報導〕近年來許多知名時尚品牌都紛紛向皮草說不，美國加州更通過法案禁止銷售及生產皮草，日前這股風潮也吹向了英國皇室。英國女王的服裝師凱莉（Angela Kelly）在回憶錄寫道，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）拒絕使用動物毛皮製作新服飾。對此白金漢宮發言人表示，未來為女王設計的新衣服，所有皮草都會是人工皮草。

綜合外媒報導，英國女王未來將不再使用皮草製作服裝，凱莉在回憶錄《硬幣的反面：女王、服裝師和衣櫥》（The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe）中寫下，皇室跟著時代的腳步，英國女王決定使用人工皮草取代動物毛皮的使用，穿著皮草的目的多為保暖，而人工皮草也有同樣的保暖效果。

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白金漢宮也證實這項消息，發言人表示，英國女王未來將不會再使用動物毛皮製作新衣服，但英國女王仍然會持續穿著過去已經存在的皮草服飾。

國際人道協會英國分會主任（Humane Society International）的貝斯（Claire Bass）也表示英國女王的這項決定，反映了英國大眾的立場，依照善待動物組織的調查（PETA），英國95%的民眾反對皮草使用。貝斯更補充，英國女王作為國家的代表性人物，這樣的決定是向大眾傳達了一件強烈的訊息「皮草正式過時了」。

過去英國是首個禁止皮草生產的國家，貝斯更呼籲英國政府，應立法禁止皮草銷售，加速成為全球首個全面禁止皮草銷售的國家。

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