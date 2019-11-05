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這2個Emoji別亂用 否則臉書帳號恐被Bang掉
2019-11-05 23:04:19
〔編譯陳成良／綜合報導〕根據成人內容新聞媒體《Xbiz》報導，臉書（Facebook）與旗下的Instagram，已在Emoji表情符號上採取審查規範。被鎖定的Emoji分別為茄子和水蜜桃，原因是經常遭濫用，茄子的形狀會被用來代替男性生殖器，蜜桃則被聯想為女性的臀部。已有用戶因不當使用而被刪除帳戶，原因是他們把這兩個 Emoji 與性交易連繫在一起。
報導中說，這兩個Emoji與不雅圖片或連結連在一起、出現在貼文中配有性暗示的文字，或是用來暗示性交易，轉發裸照，索取裸照等用途，都會被認為違反使用條款。
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臉書今夏已悄悄更新使用條款，其中文規定，如以文脈明確的文字或 Emoji 文字列，明示或暗示要求或提供裸體圖片、性行為對象、不雅聊天，將會成為規管對象。
但臉書此舉卻被批多慮了，美國網友認為更應該被禁的是假新聞、或種族主義等偏激言論，而不是花過多精力注意Emoji符號背後的隱含意義。
事實上，美網友最近瘋用「桃子Emoji」，不是用於性暗示，而是表達彈劾川普，由於「彈劾」（impeachment）一詞當中包含了「桃子」（peach）這個單字，最近不少支持彈劾川普的網友，都紛紛在社交媒體的推文中使用「桃子Emoji」表達自己的聲音。