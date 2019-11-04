曾涉造假新聞害死蘇啟誠 中國媒體臉書粉專被封鎖

2019-11-04 00:57:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體《觀察者網》去年燕子颱風襲日期間，被控製造假新聞稱中方從關西機場接走台灣旅客，以訛傳訛下，導致我國內輿論譁然，最後竟發生我前大阪辦事處長蘇啟誠輕生悲劇；該媒體的官方臉書粉絲專頁最近傳出「被民主」，遭檢舉封鎖至11月9日，不少中國網友卻為此崩潰、憤慨。

《觀察者網》臉書粉絲專頁封面照片註明「全球視野，中國關懷」，並張貼中國官方對外宣傳的新聞，以及多則反「香港反送中」報導；根據《觀察者網》自行張貼的截圖，臉書（Facebook）認為《觀察者網》粉專管理的主頁違反社群守則，因此暫時禁止發文或發表評論，也已做出暫時性的相關限制，有效期限至2019年11月9日週六晚間10點27分。

由中國網友組成的臉書社團「帝吧中央集團軍」網友相當不滿，紛紛崩潰留言稱「觀察者網被『民主自由』了，臉書以後叫書好了，不要臉的書」、「fuckbook」、「對！fakebook」、「叫ook就行」、「啊哈哈哈，不要b臉」、「言論自由嗎！經常事！」、「莫辦法，這是別人的地方還好我國建立了網絡防火牆。」。

有多名台灣網友得知後均趕到《觀察者網》「朝聖」，留言提到「恭喜體會台灣式自由民主」、「民主自由的光辉，惹不起」、「閉嘴，我們在討論言論自由」、「被『言論自由』， 是自由民主世界裡影響力的象徵」、「呵呵，無話可說了，民主的權利」、「西方的民主素養」。

《觀察者網》臉書粉絲專頁

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