無業男出車禍住院 17女友輪流探病讓老媽看了傻眼

中國一名無業男子因車禍住院，沒想到他在醫院昏睡期間，竟然有17個自稱是他「女友」的女子接連跑來探病，讓男子的媽媽當場看傻了眼，驚訝兒子的女人緣竟然這麼好。（圖截取自微博）

2019-11-05 21:54:39

〔即時新聞／綜合報導〕現代版「韋小寶」？中國一名無業男子因車禍住院，沒想到他在醫院昏睡期間，竟然有17個自稱是他「女友」的女子接連跑來探病，讓男子的媽媽當場看傻了眼，驚訝兒子的女人緣竟然這麼好。

綜合中媒報導，中國一名無業的袁姓男子同時交了17名女友，有些女友還會拿錢給袁男花，他也開心地享受著被愛和金錢「供養」的生活，直到2015年3月，袁男在湖南省長沙市出車禍被送醫，這齣離譜的「愛情8點檔」才曝光。

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袁男母親表示，兒子住院以後就不斷有女生過來探病，前前後後加起來竟有17人，巧合的是，這些女生都自稱是兒子的「女友」，讓她相當傻眼。事後這些女生才知道袁男是一個「愛情騙子」，氣得開始尋找證據，也控訴袁男不斷向她們索取錢財的過程。

報導指出，袁男交往的對象從20歲至40歲不等，經濟條件都不錯，以單純、涉世未深的女孩居多，其中一名與他交往時間長達10年，更有曾見過袁男父母，以為自己「穩坐大位」的女子。而袁男在交往後就會刻意表示自己很忙、搞消失，「只有要錢的時候才會主動聯繫女方」。

這些被袁男欺騙的女子事後也組成「婦仇者聯盟」，還查出原來袁男的女友不止她們17個，現在該聯盟已經有超過27名受害人，她們也已蒐集好證據要給袁男一點顏色瞧瞧，讓他為自己的花心付出代價。

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