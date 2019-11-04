每日工作5小時、開會限15分鐘 德公司：生產率提高

一間位於德國的顧問公司日前測試，讓員工每天只需上班5個小時，開會也不得超過15分鐘，並要求盡量減少聊天時間，結果發現縮短工時並未影響公司營運，反而還讓部分工作生產率提高。圖為示意圖。（情境照）

2019-11-04 15:10:54

〔即時新聞／綜合報導〕一間位於德國比勒費爾德（Bielefeld）的顧問公司日前對員工進行測試，讓員工每天只需上班5個小時，開會也不得超過15分鐘，並要求盡量減少聊天時間，結果發現縮短工時並未影響公司營運，反而還讓部分工作生產率提高。

綜合媒體報導，一間名為Rheingans Digital Enabler的顧問公司日前對員工進行測試，他們讓每日上班時間縮短為5小時，且只能檢查公司郵件2次，開會也必須少於15分鐘，同時也要求，員工不可隨便使用手機，聊天的時間也必須盡量減少。

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雖然工時縮短，但實驗結果發現，減少工時反而讓生產率提高，該公司的員工也表示，工時縮短讓他們有更多空閒時間可以陪伴孩子、照顧家庭，而工作及生活的平衡也可以有效解決員工的倦怠問題。報導也引述德州大學奧斯汀分校的研究指出，比起其他日用品，手機更容易讓人分散注意力，該研究推測人類對手機有一種情感依戀。

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