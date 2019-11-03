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半條吐司賣100兆！ 10年後 辛巴威宣佈重新發行貨幣

10年前辛巴威曾發行面額100兆元的鈔票，然而因為通貨膨脹嚴重，只能買半條吐司。（法新社）

10年前辛巴威曾發行面額100兆元的鈔票，然而因為通貨膨脹嚴重，只能買半條吐司。（法新社）

2019-11-03 22:53:29

〔即時新聞／綜合報導〕10餘年前辛巴威幣（ZWL）遭遇史上罕見的惡性通膨，2007年通膨率一度高達百分之5000億，是全球有史以來承平時期通膨之最，政府還為此發行面值高達100兆元的鈔票，但只能買半條吐司，最終辛巴威還是廢止辛巴威幣，改用其它貨幣；10年之後，辛巴威央行終於宣佈，新版辛巴威幣將重新發行。

自2009年後辛巴威民眾大量改採外幣交易，政府終於在2015年宣佈貨幣停止流通，目前該國交易流通混亂，各種貨幣、債券及支付方式在國內通行，而《彭博》昨日報導，辛巴威央行終於在上週二宣佈，新版面額2辛幣、5辛幣的鈔票即將發行，匯率為2辛幣兌0.13美元。

辛巴威央行還表示，希望能在未來6個月「增加」貨幣供給；辛巴威自棄用本國貨幣後，採用許多國家的外幣交易，但貨幣供給嚴重不足，導致金融混亂、商業停滯。

目前辛巴威通膨依然嚴重且經濟動盪，外界擔憂央行「增加」貨幣供給，恐重新瘋狂印鈔，導致惡性通膨再現。

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