辛巴威「萬年總統」穆加比病逝 民眾忙著生活不悼念

2019-09-08 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威前獨裁強人總統穆加比（Robert Mugabe）6日在新加坡病逝，遺體將於週三（11日）返國，並於下週日下葬，盡管當局封他為「國家英雄」，但經濟慘淡的辛巴威並未有明顯的哀悼氛圍，忙於維持生計的民眾痛批穆加比「摧毀了這個國家」。

《美聯社》報導，辛巴威《週日郵報》引述總統發言人沙蘭巴（George Charamba）指出，穆加比的遺體將於週三返國，送往其位於首都哈拉雷西南方85公里處農村的家中，之後會放在體育館供民眾瞻仰，並預計於下週日下葬。

辛巴威1980年獨立建國後，穆加比被選為首任總統，此後連續贏得多次競選，直到2017年發生軍事政變，他才下台結束37年獨裁統治。《法新社》指出，雖然穆加比過去因推動辛巴威獨立而受到歡迎，但對許多辛巴威人來說，他也是破壞經濟讓百姓承受苦果的人，因而社會並未有明顯的哀悼氛圍，民眾都忙於維持生計。

30歲的小型公車司機Kondo表示，「如果他早一點放棄權力，讓國家處於更好的狀態，我們就會讚揚他的一生，並為紀念他暫停工作」，「我們不會去參加喪禮，我們忙著賺錢，我們很飢餓」。

另名35歲的工程系畢業生Tonde同樣對穆加比病逝無感，「我有學位，但卻失業和陷於飢餓，你還希望我浪費時間去參加他的喪禮？在白白耗損37年後？」Tonde說，「他偷走了錢，如今他竟走了」。

25歲的商店店員Munya Nhamo說，曼德拉離世時，民眾上街哀悼，「但看看他，什麼都沒有，甚至看起來不像有前領導人離世」。55歲的小攤販Ozias Mupeti直言，「他摧毀了這個國家，現在他走了，什麼都沒留下...都是因為他...非常痛苦」。

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