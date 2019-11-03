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LVMH不畏貿易關稅 準備145億美元收購蒂芙尼

蒂芙尼近日也在官方網站證實收到來自LVMH的一份非約束性要約，想要以每股120美元的價格收購蒂芙尼。（路透）

蒂芙尼近日也在官方網站證實收到來自LVMH的一份非約束性要約，想要以每股120美元的價格收購蒂芙尼。（路透）

2019-11-03 21:51:23

〔即時新聞／綜合報導〕路易威登（Louis Vuitton）與酩悅．軒尼詩合併成—路威酩軒集團（LVMH），是目前世界上最大的跨國奢侈品綜合企業，準備將以145億美元（約新台幣4415億元）收購美國頂級珠寶奢侈品牌蒂芙尼（Tiffany）。蒂芙尼近日也在官方網站證實收到來自LVMH的一份非約束性要約，想要以每股120美元（約新台幣3653元）的價格收購蒂芙尼。

《路透》 報導，LVMH在2017年以70億美元收購了克里斯汀．迪奧（Christian Dior），且現在是LVMH的最大股東，近日這個「品牌收割機」又將目標轉向美國珠寶品牌蒂芙尼。目前雙方還在談判，在宣布蒂芙尼將被收購的消息後，蒂芙尼股價大漲，目前已經超過LVMH出價的每股120美元，因此是否能達成協議還有待關注。LVMH也是紀梵希（Givenchy），芬迪（Fendi）的幕後最大推手。

蒂芙尼總部位於紐約，以其鑽石訂婚戒指聞名，在全球擁有300多家門市。最近蒂芙尼也在以更實惠的商品（例如吊墜和耳環）來吸引千禧一代的購買。雖然香港近日政經動盪不安，再加上中美貿易關稅的影響，但LVMH的市值仍達到2150億美元（約新台幣6.6兆元），超過了第三季度的銷售預期，蒂芙尼的季度收益也超出了分析師的預期。

LVMH的市值仍達到2150億美元，超過了第三季度的銷售預期，蒂芙尼的季度收益也超出了分析師的預期。（法新社）

LVMH的市值仍達到2150億美元，超過了第三季度的銷售預期，蒂芙尼的季度收益也超出了分析師的預期。（法新社）

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