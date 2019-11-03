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川普上任至今推文破萬 超過半數在攻擊、兩成稱讚他自己...

紐時分析，川普上任至今發出的1.1萬則推文，發現超過半數都在攻擊他人，其中有2000多則貼文則是在讚揚他自己。（美聯社）

紐時分析，川普上任至今發出的1.1萬則推文，發現超過半數都在攻擊他人，其中有2000多則貼文則是在讚揚他自己。（美聯社）

2019-11-03 11:54:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）愛用推特（Twitter）宣揚政績及政策，並發表自身看法，而美國《紐約時報》分析川普上任至今發出的1.1萬則推文中，有超過半數都在攻擊他人及事件，另外則有2000多則貼文則是在讚揚「他自己」。

《紐約時報》指出，川普最常在清晨時從白宮發推文，接近一半的推文是在美東時間早上6到10點之間發出，當時多半沒有顧問在場，川普通常都是看著福斯新聞一邊瀏覽推特，而川普的推文中至少有1770來自福斯新聞及其他保守派媒體。

白宮顧問康威（Kellyanne Conway）眼見川普癡迷於推文的習慣，她直言：「他需要推特就好像我們要吃東西一樣。」過去川普在上任初期時，幕僚曾想克制川普的推文習慣，還要求推特針對川普帳戶設置發文後延後15分鐘才刊出的機制，但此提議很快就作廢。

而川普上任至今發出的1.1萬則推文，有5889則都在攻擊他人及事件，攻擊了至少630人和各種事物，而川普最常見的目標就是民主黨及新聞機構，特別是針對俄羅斯的調查，這些目標囊括了4469則推文。

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