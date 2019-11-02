為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

江蘇5.6億超狂豪宅被認定違建 屋主親手拆除忍不住痛哭

江蘇南通一棟價值人民幣1.3億元（約新台幣5.6億）豪宅被官方認定是違建。（圖擷取自微博）

江蘇南通一棟價值人民幣1.3億元（約新台幣5.6億）豪宅被官方認定是違建。（圖擷取自微博）

2019-11-02 14:25:46

〔即時新聞／綜合報導〕江蘇南通一棟價值人民幣1.3億元（約新台幣5.6億）豪宅被官方認定是違建，傳出被當地政府強拆消息，引發網友熱議。不過，日前有中媒報導，該屋主承認是違建，但是「自己親手找人拆的」，該屋主親友目睹豪宅拆除還是忍不住放聲大哭。

根據《新京日報》報導，10月30日，江蘇南通呂四港鎮一棟豪宅被認定是違建，傳出將被拆除，許多當地居民紛紛前往見它的「最後一面」。有居民描述豪宅原本的模樣，有3層和1層地下室，內部裝修豪華、面積很大，種植很多花草樹木，還有很多大型裝飾品。

一位當地居民透露，「現在已經沒有什麼東西了，這兩天裡面正在裝炸藥，以便拆除」。另有居民稱，違建部分包含地下室、私人博物館等。記者也向呂四港鎮政府取得說法，證實該處違建正在進行拆除工程。

該報與屋主取得聯繫，屋主表示，2012年當地清理垃圾場，當時看到村裡有招商引資的訊息，便返鄉投資建設，「當初建成時，我們法律意識不強，沒意識到使用這片土地是違規的，現在才知道這棟建築都屬於違建」。

該屋主說，外傳該豪宅是「被強拆」，其實是「我自己拆的，沒有什麼強拆」。關於房屋價值，他回應「加上綠化和房子，是超過的，有很多名貴樹種，周邊環境是有一個億的，總價超過1.3億」。

屋主親友見到豪宅被拆除，還是忍不住放聲大哭。（圖擷取自微博）

屋主親友見到豪宅被拆除，還是忍不住放聲大哭。（圖擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
加州學生「萬聖節派對」驚傳槍擊 警方確認4死4傷
2019-11-01 20:35

加州學生「萬聖節派對」驚傳槍擊 警方確認4死4傷
被控收賄30萬護航違建 前新北議員廖正良判刑6年
2019-10-29 11:21

被控收賄30萬護航違建 前新北議員廖正良判刑6年
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
高雄豪宅總價破紀錄！「京城King Park」30樓近1.86億
2019-10-23 08:08

高雄豪宅總價破紀錄！「京城King Park」30樓近1.86億
加州野火恐延燒富人區 億元豪宅岌岌可危
2019-10-22 13:25

加州野火恐延燒富人區 億元豪宅岌岌可危
亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播