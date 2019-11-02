江蘇5.6億超狂豪宅被認定違建 屋主親手拆除忍不住痛哭

江蘇南通一棟價值人民幣1.3億元（約新台幣5.6億）豪宅被官方認定是違建。（圖擷取自微博）

2019-11-02 14:25:46

〔即時新聞／綜合報導〕江蘇南通一棟價值人民幣1.3億元（約新台幣5.6億）豪宅被官方認定是違建，傳出被當地政府強拆消息，引發網友熱議。不過，日前有中媒報導，該屋主承認是違建，但是「自己親手找人拆的」，該屋主親友目睹豪宅拆除還是忍不住放聲大哭。

根據《新京日報》報導，10月30日，江蘇南通呂四港鎮一棟豪宅被認定是違建，傳出將被拆除，許多當地居民紛紛前往見它的「最後一面」。有居民描述豪宅原本的模樣，有3層和1層地下室，內部裝修豪華、面積很大，種植很多花草樹木，還有很多大型裝飾品。

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一位當地居民透露，「現在已經沒有什麼東西了，這兩天裡面正在裝炸藥，以便拆除」。另有居民稱，違建部分包含地下室、私人博物館等。記者也向呂四港鎮政府取得說法，證實該處違建正在進行拆除工程。

該報與屋主取得聯繫，屋主表示，2012年當地清理垃圾場，當時看到村裡有招商引資的訊息，便返鄉投資建設，「當初建成時，我們法律意識不強，沒意識到使用這片土地是違規的，現在才知道這棟建築都屬於違建」。

該屋主說，外傳該豪宅是「被強拆」，其實是「我自己拆的，沒有什麼強拆」。關於房屋價值，他回應「加上綠化和房子，是超過的，有很多名貴樹種，周邊環境是有一個億的，總價超過1.3億」。

屋主親友見到豪宅被拆除，還是忍不住放聲大哭。（圖擷取自微博）

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