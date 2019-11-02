蘇聯檔案解密 普廷年輕時長官評價公開...

普廷是柔道好手。（歐新社）

2019-11-02 13:20:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷對外一貫塑造政治強人、硬漢形象，近日俄羅斯聖彼得堡國家中央檔案館展出一批解密的蘇聯檔案，裡面有年輕時普廷的相關檔案。

《BBC中文網》報導，最近俄羅斯聖彼得堡國家中央檔案館展出一批解密的蘇聯檔案，裡面出現了俄羅斯總統普廷當年的資料。當年普廷曾任職於蘇聯情報機構KGB，長官給他的評價是勤奮、自律、認真、高抗壓性，且認為他工作井井有條，受到同事的尊重。

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報導指出，檔案內形容普廷積極參與黨的教育系統，並列出他曾是柔道、格鬥高手，曾於1976年獲得列寧格勒柔道冠軍。報導介紹普廷的過往，他於1952年出生，1985年被派至東德，為KGB效力至1989年，回到俄羅斯後任職俄羅斯情報機構聯邦安全局局長，接著從總理一路到總統，成為俄羅斯掌權最久的政治人物。

過往《BBC》曾報導，普廷出身貧困，母親在工廠工作，父親是蘇聯海軍，他年輕時為了打贏周遭高壯的男孩而學習柔道。普廷友人表示，普廷曾是低階特務人員，沒有政治野心，進入政壇是因為當時蘇聯垮台，局勢混亂。俄羅斯總統葉爾欽的女婿則形容普廷「謹慎」，沒被要求，不會喜愛說話。

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