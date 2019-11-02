習近平赴美？川習會地點考慮在「美總統初選起跑州」

美國總統川普今日透露，考慮在愛荷華州與中國國家主席習近平簽定貿易協議。（路透社）

2019-11-02 09:48:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今日表示，計畫在愛荷華州與中國國家主席習近平會談，並簽署美中第一階段貿易協議，結束長達16個月的貿易戰。

據《路透社》報導，川普今日在白宮告訴記者，目前與中國的談判進展順利，「我們正在尋找幾個地點，甚至可能在愛荷華州」。

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川普與習近平原預計於11月16日至17日在智利聖地牙哥舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）上進行會談，但智利突然宣布取消主辦，導致他們得另尋新地點。

川普指出，愛荷華州是2020總統大選的關鍵地點，因為這將是「史上最大的農民訂單」，所以選擇愛荷華州是合情合理的。

愛荷華州也是美國總統黨內初選第1個投票的地點，對後續各州投票有一定影響力，若美中確定在愛荷華州簽署貿易協定，對川普連任將有加分效果。

習近平對此地也不陌生，他在1985年首次訪美，就率農業研究團隊訪問愛荷華州，當時以州長身分接待習近平的布蘭斯塔德（Terry Branstad）目前擔任美國駐中國大使。

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