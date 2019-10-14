川普總統如參加APEC 張忠謀：兩人一定會見面

2019-10-14 13:32

〔記者蘇永耀／台北報導〕今年APEC（亞太經合會）經濟領袖會議，11月16、17日將在智利首都聖地牙哥舉行，總統蔡英文今天在總統府召開記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀將再任領袖代表，張忠謀在答覆媒體詢問時說，美中貿易戰近期達成初步協議，他認為美國總統川普參加APEC的可能性增加，如川普出席的話，兩人一定會見面。

今年峰會預料去年缺席的美國總統川普可望參加，中國國家主席習近平預料也將出席，屆時美中兩國除針對貿易談判舉行會談外，張忠謀此行也將與美中兩國領導人分別互動。

張忠謀去年參加APEC領袖峰會時，曾與美國副總統彭斯，媒體詢問張忠謀，這次是否有規劃與川普總統見面，若見面，會向川普表達哪些議題。

張忠謀說，川普會不會參加APEC峰會，還是一個問題，在3天以前，他認為川普「不參加的可能性大於參加的可能性」，但是，10月11日美國與中國達成初步的貿易協議，並且說可能在4、5週當中達成更進一步協議。

張忠謀表示，這4、5週剛好跟APEC會議日期吻合，所以今天他認為川普總統「參加的可能性增加了」，但是，「還是一個問題」。

他說，自己第一次參加APEC峰會時，跟美國布希總統有非常親切的見面會，自己去年與彭斯有很好的會談，他希望這次川普能夠去；假如川普去的話，他一定會見到川普，並告訴川普，他是川普的房客，還曾在川普大廈電梯裡頭見過川普，「當然那個時候他還不是總統」。

至於打算與習近平談什麼，張忠謀說，他會見到習近平，但到現在為止，還沒什麼計畫要談什麼。

張忠謀的夫人張淑芬也說，很多夫人對藝術、慈善都有涉獵，今年會有很多話題可以談。

張忠謀則補充，第一次跟第二次參加峰會有共同因素，就是日本首相安倍的太太，這次她應該也會去吧。

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