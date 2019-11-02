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意在主場取勝？川普想找習近平在美敲定協議

川普有意與習近平在美國本土簽約。（法新社）

川普有意與習近平在美國本土簽約。（法新社）

2019-11-02 08:26:14

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰持續至今16個月，現在傳出雙方對達成第一階段協議已有共識；美國總統川普表示，他傾向在美國與中國簽署協議，目前屬意農業大州愛荷華州。

《路透》報導，川普在當地時間週五受訪時表示，第一階段協議有好的進展，希望在美國與中國國家主席習近平會面，「我們正在評估幾個地點，可能是愛荷華州」、「目前仍在討論，但我還是以把協議談妥優先。」

川習預計在11月的亞太經濟合作會議（APEC）峰會簽約，但主辦國智利因國內情勢動盪突然抽手，產生變數；川普則說，「我想在美國完成這件事情」，被問到習是否有相同意願？川普說，「他也是」。

報導中指出，愛荷華州將是2020美國總統大選的關鍵戰區，2016年大選川普在此以51.1％的得票率力壓希拉蕊的41.7％。

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