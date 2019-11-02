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出手了？抖音存洩資疑慮 傳美國政府握有證據展開國安調查

知情人士透露，美國政府持有抖音向中國政府傳送數據資料的證據，並開始對抖音進行國家安全審查。（法新社）

知情人士透露，美國政府持有抖音向中國政府傳送數據資料的證據，並開始對抖音進行國家安全審查。（法新社）

2019-11-02 11:23:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國影音軟體抖音（TikTok）近期遭質疑審查內容及洩漏個資等疑慮。今（2日）有外媒報導指出，知情人士透露，美國國外投資委員會（CFIUS）以國家安全為由，審查抖音一件2年前的交易案。

根據《紐約時報》報導，知情人士透露，CFIUS以國家安全為由，審查抖音2年前收購影音社交軟體「musical.ly」公司的交易案，且美國政府已握有抖音向中國政府傳送數據資料的證據。抖音母公司「字節跳動」在2017年11月以10億美元（約304億美元）收購「musical.ly」公司，2018年8月整併為今日備受全球年輕人喜愛的「抖音」。

早前《路透》也做出報導，指出有消息人士透露，抖音在2年前進行收購時並未獲得CFIUS的批准，美國安全小組因此對其展開立即調查。然而，美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）上個月寫信與兼任 CFIUS的美國財長努勤（Steven Mnuchin），敦促他對「字節跳動」收購「Muscial.ly」公司交易案進行國家安全審查。

「字節跳動」發言人曾表示，他們不對中國的監管程序做出評論，但抖音會致力於配合國會，也不會向中國傳送任何數據資料。對於抖音被指控接受中國審查，過濾香港「反送中」內容，「字節跳動」曾否認並指內容政策是由美國團隊領導，不受任何政府影響。

報導提到，中國限制外企在當地發展，開發高端技術的中企卻在世界愈受歡迎，美國政府認為這將威脅國家安全和經濟發展，因此對中企設下投資障礙，以降低美國數據、技術被獲取的風險。

內容審查員曾在一次採訪中聲稱，美國管理人員指示要隱藏任何政治內容的影片，而不僅是與中國相關的主題。管理方針允許將這類內容保留在用戶個人資料頁面，但禁止分享到貼文動態等主要頁面。

美國參議員國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說，安全審查結果證實了我們的憂慮，抖音儲存大量個人資料，可能對數百萬美國人民構成嚴重風險。

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