台海軍情》東風17、東風41亮相 中國國防部：維護世界和平

2019-11-01 10:49:01

〔即時新聞／綜合報導〕上月1日為中共政權成立70週年，中國當局在天安門廣場前舉行盛大閱兵典禮，多項新式武器曝光，其中超音速飛彈「東風-17」、陸基洲際彈道飛彈「東風-41」引各界關注，中國國防部表示，它們可以更好地「維護世界和平」。

綜合中國媒體報導，昨（10月31日）中國國防部舉行例行記者會，有記者提問，在十一國慶閱兵時，中國首次公開「東風-41」和「東風-17」，想請問這兩種飛彈的性能以及其戰略意義。

中國國防部新聞發言人吳謙大校（介於少將和上校之間，此軍階的地位與准將大略相當）不願透露「東風-41」和「東風-17」的相關信息，但針對戰略意義，吳謙聲稱：「我認為這兩種導彈可以更好地維護中國的主權、安全、發展利益，更好地維護世界和平、穩定與繁榮。」

解放軍在十一閱兵典禮上曝光兩項新型飛彈，其中超音速飛彈「東風-17」射程為最高達2500公里，可在飛行過程中轉換攻擊目標，而「東風-41」為陸基洲際彈道飛彈，最大射程可達14000公里，時速最高達25馬赫，可以打擊地球上任何一個目標，發射後30分鐘內能飛抵美國，可搭載常規彈頭及核彈頭，最多可攜帶10個分導式彈頭，分別瞄準多個目標，「東風-41」在中共國慶70週年閱兵式上壓軸出場，足見其重視程度。

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