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香港人反抗》港府禁令讓網友炸鍋 連登團隊籲聆聽市民訴求

被點名的連登討論區，其管理團隊呼籲政府聆聽市民訴求。不少網友也對禁制令表示反感，並且質疑律政司要如何實際禁止上述行為。（圖擷取自連登討論區）

被點名的連登討論區，其管理團隊呼籲政府聆聽市民訴求。不少網友也對禁制令表示反感，並且質疑律政司要如何實際禁止上述行為。（圖擷取自連登討論區）

2019-10-31 22:33:26

〔即時新聞／綜合報導〕經香港律政司申請臨時禁制令，禁止任何人在包括連登討論區及Telegram上，發布言論鼓勵或煽動使用暴力，香港高等法院今緊急開庭後通過。被點名的連登討論區管理團隊呼籲政府聆聽市民訴求。不少網友也對禁制令表示反感，並且質疑律政司要如何落實禁令。

綜合香港媒體報導，連登管理團隊表示，目前尚未收到由法院發出的禁制令，也沒能掌握確實內容，目前無法作出評論。管理團隊促請港府聆聽市民訴求，不要以打壓方式解決提出問題的一方，以免損害香港國際聲譽。

有網友表示，律政司申請禁制令，是否代表港府不敢以《緊急法》直接「禁網」？另外也有網友認為，Telegram 的伺服器不在香港，到底律政司可以如何實際禁止網友的行為？也有網民稱，已經想到應對方法，舉凡發表任何暴力相關言論時，都在前面加上「我不建議」即可。

也有網友認為律政司的禁制令已形同兒戲，也有人質疑港府不知該處理目前局面，只是一味禁止，就像「廢老（廢物老人）不知道怎麼教小孩」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，此次禁制令在執法上有難度，因為連登和Telegram都伺服器都不在香港，而使用Telegram的用戶，可以關掉電話號碼顯示、不需要用真名；而連登雖然要登記電子信箱，但執法人員必須申請到許可，才能去搜集相關資料。

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