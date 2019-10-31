香港人反抗》蘭桂坊封鎖警「鬼」對峙 警催淚彈驅散太子站人群

2019-10-31 21:14:15

〔即時新聞／綜合報導〕萬聖節前夕，香港有網友發起「哈囉喂狗官面具夜」遊行，從銅鑼灣維園遊行至中環蘭桂坊，呼籲市民要蒙面「扮鬼」，藉此反對《禁蒙面法》。不過，警方早已在蘭桂坊重兵把守，並以安全要求拒絕任何人進入蘭桂坊地區，現場氣氛緊張。另外，由於適逢831事件滿2個月，有網友發起「勿忘831恐襲」，晚間有大批人聚集在旺角太子站外進行悼念，警方則使用催淚彈驅散人群。

綜合香港媒體報導，香港警方稍早表示，在《禁蒙面法》法下，市民仍可戴面具慶祝萬聖節，但員警有權要求及使用武力脫下面罩、卸妝，以核實身分。警方表示，今日下午2點開始在蘭桂坊一帶分階段封路，除了放置水馬，並實施單向人流管制，市民今晚要進入蘭桂坊，需從德己立街進入。

晚間6點多，開始有裝扮成不同角色的市民聚集在蘭桂坊，並且高喊「Stand With Hong Kong」、「時代革命」等口號。晚間7點多，有超過百人在維園聚集。晚間近8點，警方以安全理由封路，禁止再有人循德己立街進入蘭桂坊。有人則要求警方開路，氣氛緊張，大批市民以唱歌表達不滿，員警則叫他們體諒。另一方面，在銅鑼灣SOGO百貨外的數十名鎮暴員警則舉起黃旗向維園方向推進。此次參與遊行者，不少人打扮成電影《小丑》裡的小丑，也有人戴上V怪客的面具，甚至有人戴著香港特首林鄭月娥的面具。

而在太子站外參與悼念活動的人群則一度佔領馬路，警方則多次舉旗警告，隨後發射催淚彈，人群見此立刻散開，部分人繼續留在現場，部分人則是往旺角方向前近。

現場不少人戴著口罩，警方則要求，根據《禁蒙面法》，現場人士不得使用蒙面物品，必須立即拿下。有市民透過大聲公向警方表示，在催淚煙下戴上的面罩是保護自己的裝備，要求警方不要斷章取義，又說現場有不少居民及長者，要求警方不要「大開殺戒」，期間警方則繼續以大聲公作警告。

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