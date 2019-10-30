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香港人反抗》只因提問警方太尖銳？港媒經濟日報記者遭解僱

1名香港《經濟日報》記者遭公司警告，更有1名曾報導反送中運動的記者遭到辭退，有員工相信這已涉及新聞審查。圖為香港反送中運動中，記者在街頭採訪的場景。（路透）

1名香港《經濟日報》記者遭公司警告，更有1名曾報導反送中運動的記者遭到辭退，有員工相信這已涉及新聞審查。圖為香港反送中運動中，記者在街頭採訪的場景。（路透）

2019-10-30 17:48:26

〔即時新聞／綜合報導〕日前，在香港警方例行記者會上，有記者抗議警方頻對記者施暴，導致記者會一度中斷。據港媒報導，有參與該場記者會的記者隔天遭所屬公司《經濟日報》警告，而《經濟日報》旗下更有1名參與反送中報導的記者以及2名攝影記者被以「資源重組」為由辭退，有員工相信這已涉及新聞審查。

根據《立場新聞》報導，前日因有記者在記者會上抗議警方無禮對待記者，警方高層當場離席，導致記者會一度暫停。多名記者在記者會恢復後要求直接進入問答環節，警方卻要求記者安靜。當時有《經濟日報》記者說「記者會是給記者講話的嘛」、「你給我們問，你回答就可以囉」，警方警告該名記者，不排除請出會場。

報導指稱，事後，香港《經濟日報》當天即以「不滿表現」為由警告該記者，另有1名曾在警方例行記者會上提出尖銳問題的記者及2名攝影記者也在同一天被公司以「資源重組」為由辭退。有《經濟日報》員工相信公司裁員決定涉及新聞審查。

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