連陰道也要像芭比娃娃完美...她將3度動刀讓陰道口更窄

32歲的英國女生德爾吉迪斯（Star Delguidice），為了要在現實生活中成為芭比娃娃，對此，她將進行第3次陰道手術，要求陰道也能像芭比娃娃般完美。（圖擷取自臉書）

2019-10-30 16:55:50

〔即時新聞／綜合報導〕一名32歲的英國女生德爾吉迪斯（Star Delguidice），為了要在現實生活中成為芭比娃娃，對此，她連陰道也要求能像芭比娃娃般完美，預計將花費5000英鎊（約新台幣19萬6千元），進行她第3次陰道手術。

綜合外媒報導，德爾吉迪斯稱想成為現實生活中的芭比娃娃，且對整容手術成癮，為求能擁有「芭比陰道」，她正準備在12月進行她第3次的陰道手術，並前往土耳其的診所，該診所號稱是世界上唯一有進行此類手術的醫療中心，該手術可以減少小陰唇的長度，並將自體脂肪轉移到大陰唇進行美化，並使陰道口更加窄小、緊緻，預計花費5000英鎊。

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為了成為芭比娃娃，多年來她經歷多種手術，包含隆胸、抽脂、隆鼻、縮小乳頭，連下巴、額頭輪廓、睫毛、眉毛、嘴唇都有動過整型手術，種種手術費用加起來，金額共高達25萬美元（約新台幣760萬元）。另外，她還透露，對自己的臀部還不滿意，預計明年將會對她的臀部進行手術。

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