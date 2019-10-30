為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

連陰道也要像芭比娃娃完美...她將3度動刀讓陰道口更窄

32歲的英國女生德爾吉迪斯（Star Delguidice），為了要在現實生活中成為芭比娃娃，對此，她將進行第3次陰道手術，要求陰道也能像芭比娃娃般完美。（圖擷取自臉書）

32歲的英國女生德爾吉迪斯（Star Delguidice），為了要在現實生活中成為芭比娃娃，對此，她將進行第3次陰道手術，要求陰道也能像芭比娃娃般完美。（圖擷取自臉書）

2019-10-30 16:55:50

〔即時新聞／綜合報導〕一名32歲的英國女生德爾吉迪斯（Star Delguidice），為了要在現實生活中成為芭比娃娃，對此，她連陰道也要求能像芭比娃娃般完美，預計將花費5000英鎊（約新台幣19萬6千元），進行她第3次陰道手術。

綜合外媒報導，德爾吉迪斯稱想成為現實生活中的芭比娃娃，且對整容手術成癮，為求能擁有「芭比陰道」，她正準備在12月進行她第3次的陰道手術，並前往土耳其的診所，該診所號稱是世界上唯一有進行此類手術的醫療中心，該手術可以減少小陰唇的長度，並將自體脂肪轉移到大陰唇進行美化，並使陰道口更加窄小、緊緻，預計花費5000英鎊。

為了成為芭比娃娃，多年來她經歷多種手術，包含隆胸、抽脂、隆鼻、縮小乳頭，連下巴、額頭輪廓、睫毛、眉毛、嘴唇都有動過整型手術，種種手術費用加起來，金額共高達25萬美元（約新台幣760萬元）。另外，她還透露，對自己的臀部還不滿意，預計明年將會對她的臀部進行手術。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
整形105次！女模砸130萬成真人芭比爽喊「我超滿意」

整形105次！女模砸130萬成真人芭比爽喊「我超滿意」
婚前到墨西哥整鼻 準新娘手術檯上昏迷

婚前到墨西哥整鼻 準新娘手術檯上昏迷
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
南韓高中生新風潮 大學考試結束去整形！

南韓高中生新風潮 大學考試結束去整形！
醫美奪命！女銀行家打肉毒桿菌死亡 86歲整型名醫被捕

醫美奪命！女銀行家打肉毒桿菌死亡 86歲整型名醫被捕
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播