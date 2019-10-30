150萬亞美尼亞人遭鄂圖曼帝國屠殺 美眾院定調「種族滅絕」

美國眾議院邁出歷史性的一步，通過決議正式承認「亞美尼亞大屠殺是種族滅絕行為」。圖為今年4月悼念活動。（法新社）

2019-10-30 16:35:24

〔即時新聞／綜合報導〕鄂圖曼土耳其帝國在一次大戰期間，對其轄境內亞美尼亞人進行的種族滅絕，其受害者數量據稱達150萬之眾，不過土耳其政府至今拒絕承認這是一次蓄意進行的種族滅絕行為，不過美國眾議院邁出歷史性的一步，通過決議正式承認「亞美尼亞大屠殺是種族滅絕行為」。

綜合外媒報導，美國聯邦眾議院在當地時間29日以405票贊成、11票反對的懸殊票數，通過「確認美國記錄亞美尼亞種族滅絕」的象徵性議案，結果公布後，眾院響起如雷的歡呼聲與掌聲，這是美國國會首度通過類似的議案，過去10幾年來，都有用如鮮明詞彙（指種族滅絕）提出類似議案，但從未通過。

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眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，她對於可以和同事們為這此20世紀最嚴重暴行之一做出莊嚴地悼念感到榮幸，「鄂圖曼帝國不分男女老幼，有計劃地屠殺逾150萬亞美尼亞人」。

鄂圖曼土耳其政府於1915年至1917年間，對其轄境內亞美尼亞人進行的種族屠殺，據稱受害者數量達到150萬之眾，許多學者認為這是一件可以和納粹屠殺猶太人相提並論的罪行，目前世界上約有30幾個國家承認這是一場種族屠殺。

不過，土耳其政府堅決否認種族滅絕指控，美國眾院在此時此刻通過這項決議，恐令已經降至冰點的美土關係更加惡化，土耳其外交部立刻發表聲明痛批：「這個毫無意義的政治操作」，稱這是報復土耳其出兵敘利亞的舉措。

由於土耳其是北約成員國，也是美國盟國，這個問題極其敏感，近年來，多屆美國總統在談論這段歷史時，都避免公開使用「種族滅絕」一詞，2017年川普上任曾譴責這場屠殺是20世紀最嚴重的暴行之一，而前任總統歐巴馬曾在承諾要定義為「種族滅絕」，但在兩個任期中並未實現這項政見。

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