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罹難者遺像注視下 波音CEO首度公開坦承737 MAX有問題

2019-10-30 10:49:07
波音執行長米倫伯格在國會聽證會中，首度公開坦承波音在開發737 Max客機時「犯了錯誤」。（美聯社）

波音執行長米倫伯格在國會聽證會中，首度公開坦承波音在開發737 Max客機時「犯了錯誤」。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 MAX8型客機在去年10月以及今年3月接連發生2起重大空難，造成印尼獅航、衣索比亞航空2航班共346死，遭各國航空局下達停飛禁令，波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）在國會聽證會中，首度公開坦承波音在開發737 Max客機時「犯了錯誤」。

綜合外媒報導，在當地時間29日，波音首席執行長米倫伯格首度赴國會，就墜機意外作證，現場約有12名兩起空難的遺屬坐在米倫伯格後方，他們高舉罹難者照片，米倫伯格在聽證會上向死者家屬致歉後，坦承在設計、開發波音737 MAX方面「我們犯了錯誤」（We’ve made mistakes），目前波音正在努力修正這些漏洞，這次波音首次在公開場合中承認，飛機設計有問題。

波音首席執行長米倫伯格首度赴國會作證，現場有空難的遺屬坐在米倫伯格後方，他們高舉罹難者照片。（美聯社）

波音首席執行長米倫伯格首度赴國會作證，現場有空難的遺屬坐在米倫伯格後方，他們高舉罹難者照片。（美聯社）

波音公司首席工程師漢米爾頓（John Hamilton）也在本場國會聽證上，承認波音對 737 MAX客機的安全評估不足。

面對眾多議員的質疑聲浪，米倫伯格說道：「我向各位議員保證，我們已從中記取教訓，並且會努力學習」，稱波音未來會致力於改革，強調當737 MAX復飛時，將成為有史以來最安全的客機。

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