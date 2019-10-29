為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

餐廳巧遇「過世」前男友 她嚇傻:「你不是死了嗎？」

澳洲女子瑞秋（Rachel）到一間餐廳用餐，沒想到竟巧遇已經「過世」的前男友，令她驚嚇不已。（情境照）

澳洲女子瑞秋（Rachel）到一間餐廳用餐，沒想到竟巧遇已經「過世」的前男友，令她驚嚇不已。（情境照）

2019-10-29 22:21:45

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名女子瑞秋（Rachel）到一間餐廳用餐，沒想到竟巧遇已經「過世」的前男友，令她驚嚇不已。

根據英國《每日郵報》報導，瑞秋18歲時瑞秋和這名男子在酒吧相識相戀，剛開始一切都很正常，直到男子因手部受傷無法工作開始向瑞秋借錢兩人的感情也開始出現裂痕，雖然一開始男子都有償還債務，但是自分手後男子開始斷絕與瑞秋聯絡，男子母親甚至對外宣稱，他因在外積欠車手黨過多債務從而被殺害。

男子的朋友告訴瑞秋，男子不但失聯，家中的床，沙發，傢俱等都不翼而飛，後來才知道原來這名男子不但積欠瑞秋600英鎊，還欠下男子朋友等一共至少2300英鎊。

瑞秋某一天到一間餐廳用餐，沒想到竟巧遇已經「過世」的前男友，令她驚嚇不已，當她提出想要與前男友溝通時，店內的經理人員拒絕了瑞秋並請她們離開。

沒想到在當天晚上，瑞秋收到來自前男友媽媽的簡訊，她非常生氣的表示「為何要到餐廳去打擾她兒子，並且害他失去這份工作。」瑞秋感到非常無奈，表示不懂當初為何會相信這種事情，現在只能向當地警方求助，希望有機會能和前男友坐下來好好了解這件事情的來龍去脈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
夜半敲門不敢應 陌生男子竟持房卡開門：欠房費

夜半敲門不敢應 陌生男子竟持房卡開門：欠房費
瑞安航空欠錢不還 149名乘客登機後被法國扣押飛機...

瑞安航空欠錢不還 149名乘客登機後被法國扣押飛機...
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
欠6萬只還1千 貨車司機怒打同業被起訴

欠6萬只還1千 貨車司機怒打同業被起訴
耍「LINE」欠油錢 令狐沖不還還嗆人

耍「LINE」欠油錢 令狐沖不還還嗆人
旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型
欠2萬元不還又糾眾打死人 男子殺人罪起訴

欠2萬元不還又糾眾打死人 男子殺人罪起訴

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播