餐廳巧遇「過世」前男友 她嚇傻:「你不是死了嗎？」

澳洲女子瑞秋（Rachel）到一間餐廳用餐，沒想到竟巧遇已經「過世」的前男友，令她驚嚇不已。（情境照）

2019-10-29 22:21:45

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名女子瑞秋（Rachel）到一間餐廳用餐，沒想到竟巧遇已經「過世」的前男友，令她驚嚇不已。

根據英國《每日郵報》報導，瑞秋18歲時瑞秋和這名男子在酒吧相識相戀，剛開始一切都很正常，直到男子因手部受傷無法工作開始向瑞秋借錢兩人的感情也開始出現裂痕，雖然一開始男子都有償還債務，但是自分手後男子開始斷絕與瑞秋聯絡，男子母親甚至對外宣稱，他因在外積欠車手黨過多債務從而被殺害。

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男子的朋友告訴瑞秋，男子不但失聯，家中的床，沙發，傢俱等都不翼而飛，後來才知道原來這名男子不但積欠瑞秋600英鎊，還欠下男子朋友等一共至少2300英鎊。

瑞秋某一天到一間餐廳用餐，沒想到竟巧遇已經「過世」的前男友，令她驚嚇不已，當她提出想要與前男友溝通時，店內的經理人員拒絕了瑞秋並請她們離開。

沒想到在當天晚上，瑞秋收到來自前男友媽媽的簡訊，她非常生氣的表示「為何要到餐廳去打擾她兒子，並且害他失去這份工作。」瑞秋感到非常無奈，表示不懂當初為何會相信這種事情，現在只能向當地警方求助，希望有機會能和前男友坐下來好好了解這件事情的來龍去脈。

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