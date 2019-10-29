體罰不當？ 女童被處罰受傷致大小便失禁 家屬債台高築

中國江西一名8歲女童，因上課被老師體罰，在全班面前做10個伏地挺身，當下就感到腰部劇烈痠痛，趴地不起。（圖片擷取於中國搜狐新聞）

2019-10-29 22:58:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西一名8歲女童因上課被老師體罰，在全班面前做10個伏地挺身，當下就感到腰部劇烈痠痛，趴地不起。隨後雙腿開始失去知覺，送至醫院後女童已經大小便失禁，最終診斷為無骨折脫位型脊髓損傷、完全性脊髓損傷，雙下肢感覺運動功能障礙，也就是俗稱的「癱瘓」。

綜合中媒報導，三年前事發當天剛好是受害女童8歲的生日，按照老師的規定若是讀錯課文，男生需要罰做20個伏地挺身，女生罰做10個。但因姿勢不良女童神經遭壓迫受傷，女童雙腿在抵達醫院前就失去知覺，最終導致癱瘓。校方後來證實，女童做了兩個伏地挺身，但因動作不符規範，被要求重做，她又做了8個以上的伏地挺身，隨後便感到腰部疼痛難忍。

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因女童讀錯課文被體罰沒想到竟導致一輩子的遺憾，這三年來，為了治病，家裡早已負債累累。因未能與當地教育部門達成一致共識，女童父母到法院提出訴訟，索賠708萬人民幣（約為3100萬新台幣）。

目前，女童的脊柱嚴重側彎，肋骨變形，雙腳萎縮嚴重。這些情況都是可以通過安裝康復輔具，加強康復訓練減輕甚至避免的，但是輔具和訓練的費用昂貴，女童家裡實在承擔不起。

「我們做父母的也非常自責，但真的拿不出錢。」女童父親因要照顧女兒沒法繼續工作，原有的積蓄早已花光，自女童受傷以來花費的治療費用達20多萬（約為87萬新台幣），還不包括他們的生活住宿開支和交通費用。

目前，女童的脊柱嚴重側彎，肋骨變形，雙腳萎縮嚴重。（圖片擷取於中國搜狐新聞）

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