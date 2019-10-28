幼年「四度燒傷」植皮、截肢！少年盼恢復視力做「勵志演說家」

美國一名16歲男孩加西亞（Zaid Garcia），年幼時因一場火災意外，不僅全身遭到四度燒傷，更就此失明。（圖擷取自國外募款網站gofundme）

2019-10-28 21:03:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名16歲男孩加西亞（Zaid Garcia），年幼時因一場火災意外，不僅全身遭到四度燒傷，更就此失明；曾被醫生宣告「難以存活」的他，歷經10多次手術後奇蹟似地活下來！如今，樂觀的他不僅計劃成為「勵志演說家」，也期待能藉手術恢復視力，親眼見到一路陪伴他前行的親友！

綜合外媒報導，來自德州加爾維斯頓（Galveston, Texas）、現年16的加西亞，2歲半時因床邊的蠟燭掉落，燭火迅速點燃他身上覆蓋的毛毯，導致他全身遭到四度灼傷，同時也失去雙眼的視力，由於情況太嚴重，曾被醫師宣告難以存活。

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據報導，加西亞藉由10多次手術及多次植皮、將雙手截肢以及截去5根腳趾等手術，奇蹟似地存活下來，目前正在一所盲人學校就讀，結交了一個好朋友朱莉亞（Julia）。

據加西亞表示，他的成長歷程很困難，因為人們總是被他的外表「嚇到」，讓他也曾想過乾脆尋求一了百了。但加西亞在媽媽卡里略（Otaida Carillo）的不斷鼓勵下，重拾勇氣，雖然很難適應學校生活和結交新朋友，但他總能積極正向的面對每一天，不僅開始唱歌、寫歌，也培養許多興趣。

如今的加西亞不僅對未來充滿希望，也計劃成為一名翻譯和勵志演說家，希望能用他的經歷鼓勵大家「不應該因為別人的否定就放棄」！

由於當年醫生為加西亞手術時，將他的雙眼包覆在皮膚下，因此加西亞正在為「眼瞼重建手術」募款，希望能藉由手術恢復他的視力，於14年後再次「見到」他的家人與好朋友朱莉亞的「模樣」。

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