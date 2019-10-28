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超脫樂團主唱原味毛衣 拍賣會上1020萬元成交

美國傳奇音樂家、超脫樂團主唱科特·柯本的開襟毛衣，在拍賣會以33萬4000美元（約新台幣1020萬元）售出。（法新社）

美國傳奇音樂家、超脫樂團主唱科特·柯本的開襟毛衣，在拍賣會以33萬4000美元（約新台幣1020萬元）售出。（法新社）

2019-10-28 13:08:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國傳奇音樂家、超脫樂團（Nirvana）主唱科特·柯本（Kurt Cobain）在逝世25年後，他於1993年不插電演唱會中穿著的開襟毛衣，上面還有香菸燒過的痕跡，昨日（27）以33萬4000美元（約新台幣1020萬元）售出。

根據《法新社》報導，自從柯本穿上以來，這件破爛的橄欖色鈕開襟毛衣就沒有洗過，上面還有汙漬及香菸疤痕。賣家克萊特建（Garrett Kletjian）4年前以13萬7500美元（約新台幣420萬元）買下這件毛衣。

負責這項拍賣的朱力安拍賣公司（Julien's Auctions）原本預估，成交價將落在20萬美元到30萬美元間。執行長朱力安讚嘆，「這件毛衣是他（科特·柯本）穿過衣物中的聖杯」，沒有穿上閃亮的演出服，柯本選擇一種垃圾頹廢（grunge）般的風格。

超脫樂團是油漬搖滾曲風（grunge rock）的代表樂團，被視為歷史上最具影響力和重要的另類搖滾樂團之一，但在事業如日中天之時，柯本於1994年飲彈自盡享年27歲，留下極大遺憾。

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