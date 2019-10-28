為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

拍賣師傻眼了！老奶奶家中廚房畫作 以8億元賣出

法國老奶奶家中廚房掛著的畫作，日前被鑑定是文藝復興時期義大利畫家契馬布埃（Cimabue）的〈受嘲弄的基督〉（Christ Mocked），原本評估最高拍賣價是600萬歐元（約新台幣2億元），沒想到最後以2400萬歐元（約新台幣8.1億元）賣出。（路透）

法國老奶奶家中廚房掛著的畫作，日前被鑑定是文藝復興時期義大利畫家契馬布埃（Cimabue）的〈受嘲弄的基督〉（Christ Mocked），原本評估最高拍賣價是600萬歐元（約新台幣2億元），沒想到最後以2400萬歐元（約新台幣8.1億元）賣出。（路透）

2019-10-28 09:31:53

〔即時新聞／綜合報導〕拍賣師目瞪口呆！法國康比涅（Compiègne）一名老奶奶家中廚房電子爐上方掛著一幅畫作，日前被鑑定是文藝復興時期義大利佛羅倫斯畫家契馬布埃（Cimabue）的〈受嘲弄的基督〉（Christ Mocked），當時預計最高拍賣價格為600萬歐元（約新台幣2億元），沒想到如今以2400萬歐元（約新台幣8.1億元）賣出。

《BBC》報導，Acteon拍賣行表示，得標者是法國北部的一位匿名買家，如此驚人的價格，創下中世紀畫作拍賣會成交金額的世界紀錄。拍賣師科恩特（Dominique Le Coent）表示，當像契馬布埃這樣罕見畫家的作品問世時，「你就必須準備好驚喜」。

事實上，原本老奶奶以為廚房牆上的畫作只是一幅古老的宗教畫，幾乎沒什麼價值，但有拍賣師偶然發現了它，並建議老奶奶找人前來評估。專家接獲通知後為了確認它與契馬布埃其他作品的相似性，甚至使用了紅外線儀檢測。

契馬布埃活躍於13世紀末至14世紀初，他是歐洲中世紀藝術、文藝復興時期轉變為自然主義的過渡人物。契馬布埃的作品很大程度上受到拜占庭藝術的影響，也就是在以金漆打底的木板上繪畫。

〈受嘲弄的基督〉相當小幅，尺寸僅為20x26公分，它被認為是大型祭壇畫的一部分，描繪出耶穌基督受難的場景，同系列的另外兩幅畫目前藏於英國倫敦國家美術館以及美國紐約的弗里克收藏館（Frick Collection）。

〈受嘲弄的基督〉相當小幅，尺寸僅為20x26公分，它被認為是大型祭壇畫的一部分。（美聯社）

〈受嘲弄的基督〉相當小幅，尺寸僅為20x26公分，它被認為是大型祭壇畫的一部分。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
有錢就是任性...杜拜酋長買一匹馬 花了1.3億元

有錢就是任性...杜拜酋長買一匹馬 花了1.3億元
真的穿過？希特勒妻子內褲拍賣 收藏家搶購一空

真的穿過？希特勒妻子內褲拍賣 收藏家搶購一空
台壽祖孫三代活力健走 萬人響應

台壽祖孫三代活力健走 萬人響應
賺翻！面額3元的硬幣 拍賣會成交價破4000萬

賺翻！面額3元的硬幣 拍賣會成交價破4000萬
賺翻！在舊貨店找到一張破圖 結果估價高達620萬

賺翻！在舊貨店找到一張破圖 結果估價高達620萬
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播