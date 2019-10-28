拍賣師傻眼了！老奶奶家中廚房畫作 以8億元賣出

法國老奶奶家中廚房掛著的畫作，日前被鑑定是文藝復興時期義大利畫家契馬布埃（Cimabue）的〈受嘲弄的基督〉（Christ Mocked），原本評估最高拍賣價是600萬歐元（約新台幣2億元），沒想到最後以2400萬歐元（約新台幣8.1億元）賣出。（路透）

2019-10-28 09:31:53

〔即時新聞／綜合報導〕拍賣師目瞪口呆！法國康比涅（Compiègne）一名老奶奶家中廚房電子爐上方掛著一幅畫作，日前被鑑定是文藝復興時期義大利佛羅倫斯畫家契馬布埃（Cimabue）的〈受嘲弄的基督〉（Christ Mocked），當時預計最高拍賣價格為600萬歐元（約新台幣2億元），沒想到如今以2400萬歐元（約新台幣8.1億元）賣出。

據《BBC》報導，Acteon拍賣行表示，得標者是法國北部的一位匿名買家，如此驚人的價格，創下中世紀畫作拍賣會成交金額的世界紀錄。拍賣師科恩特（Dominique Le Coent）表示，當像契馬布埃這樣罕見畫家的作品問世時，「你就必須準備好驚喜」。

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事實上，原本老奶奶以為廚房牆上的畫作只是一幅古老的宗教畫，幾乎沒什麼價值，但有拍賣師偶然發現了它，並建議老奶奶找人前來評估。專家接獲通知後為了確認它與契馬布埃其他作品的相似性，甚至使用了紅外線儀檢測。

契馬布埃活躍於13世紀末至14世紀初，他是歐洲中世紀藝術、文藝復興時期轉變為自然主義的過渡人物。契馬布埃的作品很大程度上受到拜占庭藝術的影響，也就是在以金漆打底的木板上繪畫。

〈受嘲弄的基督〉相當小幅，尺寸僅為20x26公分，它被認為是大型祭壇畫的一部分，描繪出耶穌基督受難的場景，同系列的另外兩幅畫目前藏於英國倫敦國家美術館以及美國紐約的弗里克收藏館（Frick Collection）。

〈受嘲弄的基督〉相當小幅，尺寸僅為20x26公分，它被認為是大型祭壇畫的一部分。（美聯社）

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