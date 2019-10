川普PO神秘推文！ 將在今晚9時發表「重大聲明」

美國總統川普在美東時間26日晚間(台灣時間27日上午)在推特上表示,「剛剛發生了件大事!」但川普並未透露更多細節。(美聯社資料照)

2019-10-27 11:59:31

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普在美東時間26日晚間(台灣時間27日上午)在推特上表示,「剛剛發生了件大事!」但川普並未透露更多細節。白宮表示,川普將在美東時間27日上午9時(台灣時間27日晚間9時)發表重大聲明。

綜合媒體報導,川普26日在推特和臉書上表示,「剛剛發生了件大事!」(Something very big has just happened!)白宮發言人吉德利(Hogan Gidley)在川普發文約1小時後發表聲明指出,「美國總統將於明天上午9時在白宮發表重要聲明。」這次記者會將在白宮外交接待室進行。

報導提到,川普目前面臨多項難題,包括民主黨在眾議院發起的彈劾調查、美國從敘利亞撤軍爭議,以及美中貿易談判正在進行。

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

