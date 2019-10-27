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川普PO神秘推文！ 將在今晚9時發表「重大聲明」
2019-10-27 11:59:31
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在美東時間26日晚間（台灣時間27日上午）在推特上表示，「剛剛發生了件大事！」但川普並未透露更多細節。白宮表示，川普將在美東時間27日上午9時（台灣時間27日晚間9時）發表重大聲明。
綜合媒體報導，川普26日在推特和臉書上表示，「剛剛發生了件大事！」（Something very big has just happened!）白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）在川普發文約1小時後發表聲明指出，「美國總統將於明天上午9時在白宮發表重要聲明。」這次記者會將在白宮外交接待室進行。
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報導提到，川普目前面臨多項難題，包括民主黨在眾議院發起的彈劾調查、美國從敘利亞撤軍爭議，以及美中貿易談判正在進行。
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Something very big has just happened!— Donald J. Trump （@realDonaldTrump） October 27, 2019