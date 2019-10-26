面對輿論累了？ 川普國際飯店開價152億元出售

美國總統川普面對外界質疑，驚傳川普集團旗下的川普國際飯店將出售。（路透社）

2019-10-26 15:13:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）長期面對私營企業帶來的輿論壓力，川普集團旗下的5星級「川普國際飯店」，昨（25）日驚傳出計畫以5億美元（約新台幣152億元）出售，避免再惹上利益衝突的指控。

綜合外媒報導，川普國際飯店於2016年川普當選總統前開始營業，這期間吸引許多想得到政府青睞的外交人士或遊說家入住，也因此引來外界對川普利益衝突的輿論聲浪。

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2016年到2017年間，曾有一間和沙烏地阿拉伯有聯繫的遊說公司，支付川普飯店27萬美元（約新台幣825萬元），若飯店順利轉手，將是飯店業歷史上最有利可圖的交易之一。

美國聯邦法院月初宣布，將重新審判一項有關川普利用飯店非法獲利的指控，因美國《憲法》指出，美國官員不得接受來自外國政府的禮物和酬勞，但川普在2017年就有約4080萬美元的收入是來自川普國際飯店。

對此，川普集團執行副總裁、川普的兒子艾瑞克（Eric Trump）表示「人們反對我們從飯店賺很多錢，所以我們正考慮出售」，從開業以來，集團對這間飯店產生很大的興趣，但作為房地產開發商，始終願意探索其他選擇。

川普國際飯店行銷暨營銷總監帕催西亞（Patricia Tang）也指出，已經聘請房地產公司協助出售飯店，目前希望售價超過5億美元，等於每間房約200萬美元（約新台幣6115萬元）。

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