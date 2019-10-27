英冷凍貨櫃39屍命案 25歲司機被控39項過失殺人罪

英國冷凍貨櫃車39名偷渡客命案震驚全球，英國警方26日控訴來自愛爾蘭的25歲司機羅賓森（Maurice Robinson）39項過失殺人以及共謀販運人口等罪名。（路透資料照）

2019-10-27 07:43:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國冷凍貨櫃車39名偷渡客命案震驚全球，英國警方26日控訴來自愛爾蘭的25歲司機羅賓森（Maurice Robinson）39項過失殺人以及共謀販運人口等罪名。

綜合媒體報導，這起事件在英國時間23日凌晨曝光，涉案的冷凍貨櫃車從比利時出發，抵達倫敦以東的艾塞克斯郡格雷斯市，羅賓森將車停在華特格雷德工業園區（Waterglade Industrial Park），發現貨櫃內的屍體後報警，車內有8名女子和31名男子的屍體，羅賓森隨後被警方逮捕。

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英國艾塞克斯郡警方26日表示，這名來自北愛爾蘭的25歲男子被皇家檢察署指控犯有過失殺人罪、共謀販運人口、共謀非法移民和洗錢罪等39項罪名，羅賓森預定在28日首度在切姆斯福德地方法庭（Chelmsford Magistrates’ Cour）出庭受審。

另外有3人因此案在英國境內被捕。居住在英格蘭西北部瓦林登（Warrington）的38歲女子喬安娜（Joanna Maher）和38歲男子湯瑪斯（Thomas Maher），據稱兩人為夫婦，涉嫌共謀販運人口和故意殺人罪而被捕，喬安娜為該冷凍貨車的法定持有人。另一名48歲北愛爾蘭男子25日在倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）被控共謀販運人口和殺人罪而造警方逮捕。

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