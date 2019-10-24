土耳其承諾在敘北永久停火 川普宣布解除制裁

2019-10-24 01:59

〔中央社〕美國總統川普今天表示，土耳其承諾將在敘利亞北部永久停火，因此他已指示取消因為土耳其揮軍敘北實施的制裁。他強調美國在中東的政策將改弦易轍，不再讓美軍犧牲性命。

川普由副總統彭斯（Mike Pence）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）陪同在白宮做此宣布，宣告美國與中東的關係改弦易轍。他表示，已經有太多美軍在中東地區犧牲。

他說，「土耳其政府今晨知會我國政府，他們將停止在敘利亞的戰鬥和攻勢，永久停火」，因此他已指示財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），「除非發生我們不樂見的情況」，應取消針對土耳其攻擊敘利亞東北部庫德族採取的制裁措施。

川普指出，美國將「讓別人為了這片長久以來染血的沙地作戰」。他又說：「多少美國人得在中東這些古老的教派與部落衝突中喪命？我將致力追尋不同的路線，讓美國贏得勝利的路線。」

他表示：「我們與土耳其的談判挽救了無數生命，沒有讓美國人流下一滴血就獲致這項結果：沒有人受傷，也沒有人遭槍擊，沒有人喪命。」

川普倉促宣布由敘利亞北部撤離美軍，促成土耳其對當地庫德族發動攻擊，因而飽受批評背棄了曾經並肩作戰的庫德族盟友。

他今天的宣布並無法平息批評，他的政策仍然受到質疑，國會還在推動自己的制裁方案，以懲罰土耳其越界對庫德族發動攻擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法