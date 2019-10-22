德仁天皇登基大典 安倍晉三宣讀賀辭三呼「萬歲」

2019-10-22 13:24

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕日本德仁天皇向海內外宣告登基的「即位禮正殿之儀」，今（22日）下午1點在皇宮正殿「松之間」舉行。這項儀式約有180國的元首、王室及代表與日本官員、賓客共2000人觀禮，德仁天皇、雅子皇后和皇室成員穿著傳統日式禮服登場，儀式在德仁天皇發表談話宣告登基及首相安倍晉三宣讀賀辭，並與參加者三呼「萬歲」後結束，全程約半小時。

「即位禮正殿之儀」是依據日本憲法舉行的國是活動，全程遵循上次明仁天皇登基的方式在皇宮正殿「松之間」進行，下午1點時辰一到，穿著傳統禮服「黃櫨染御袍」的德仁天皇登上寶座「高御座」，身穿十二單衣的雅子皇后則站上「御帳台」，接著由待從打開寶座幃幕，新天皇與皇后於觀禮賓客前正式亮相。

包括皇嗣秋篠宮夫婦在內11位成年皇族也穿著傳統服裝列席，三笠宮妃百合子因96歲高齡缺席，上皇夫婦也未參加。

德仁天皇隨後發表談話，立誓將以國民幸福和世界和平為念，在貼近國民的同時，遵循「憲法」作為日本國與日本國民統合的象徵履行職責。

受到受到浣熊颱風轉成熱帶性低氣壓的影響，今天儀式在陰雨中進行，原本安排在正殿前中庭78名穿著古裝的文武官「庭上參役者」，臨時縮編為25人，並移到宮殿迴廊，中庭上只剩26面各色「旛旗」在細雨中飄搖。

2000名國內外賓客在上午11點左右陸續搭車進入皇宮，外務省發表這次邀請敘利亞以外194邦交國觀禮，台灣雖非邦交國但駐日代表謝長廷也受邀觀禮。

皇宮預定於晚間舉行「饗宴之儀」宴請各國元首、皇室等外國賓客，由於人數眾多，「饗宴之儀」共分4次舉行，其他3次分別為25日、29日及31日。

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