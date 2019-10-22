以色列總理宣布組閣失敗 10年執政恐畫句點

2019-10-22 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所領導的以色列聯合黨（Likud），在上個月選舉未能取得多數，必須與對手甘茨（Benny Gantz）所領導的藍白聯盟（Blue and White）組成聯合政府，但雙方遲遲無法達成共識，納坦雅胡21日宣布組閣失敗，正巧是他70歲生日，這位執政已長達10年的鷹派人物，正面臨嚴峻的挑戰。

綜合外媒報導，納坦雅胡在聲明中表示，「在過去的幾週，我竭盡所能將甘茨帶到談判桌旁，以建立一個廣泛的國民政府，避免再舉辦一次選舉。不幸的是，甘茨只是一味地拒絕。」納坦雅胡將組閣權交還以色列總統李佛林（Reuven Rivlin），李佛林則授權給甘茨，讓甘茨接下困難的組閣任務。

納坦雅胡的政治生涯近期面臨不小的挫敗，雖然他仍是以色列聯合黨的領導人，但這是他今年內第2次無法組成內閣，加上一連串的貪腐案件，未來幾週內司法部長將宣布是否起訴，如果起訴成立，屆時納坦雅胡可能將承受重大壓力，不得不辭職。

今年6月，由於執政聯盟內部發生矛盾，讓國會被迫改選；而9月的選舉結果卻仍沒有政黨取得多數，以色列政局陷入僵局，雖然甘茨，這位前陸軍參謀長取組閣權，但他率領的藍白聯盟席位依然不到多數，如果甘茨28天內組閣不成功，國會無法提名，以色列將迎來第3次大選。

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