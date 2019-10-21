美國民主外送來了？ 3分鐘帶你看懂《香港人權與民主法案》

2019-10-21 13:30

〔影音新聞／綜合報導〕美國10/15眾議院通過《香港人權與民主法案》，被認為是香港反送中運動3個月以來的強心針。中國則猛批這是干涉中國內政，將會進行反制。到底這個法案內容是什麼呢？花三分鐘一口氣搞懂吧！

香港人權與民主法案，最早於2014年11月雨傘運動時被提出。其目的是審查香港自治權，以維護美國及其他國家在港的安全及權益。此法案提出後曾修改過兩次版本，但皆因會期屆滿而未能審議。今年六月反送中運動爆發後，網友發起白宮連署要求通過此法案。短短六天內連署便超過10萬人，按規定白宮必須正式回應。在10/15當地時間下午三點半，眾議院一致通過《香港人權與民主法案》。

本次通過的法案有五大重點：

1. 每年提交報告評估香港是否繼續享有特別待遇

要求評估香港政府在行政、立法和司法部門在維護法治、保護公民權利方面的「自主決策」，是否能讓香港繼續享有不同於中國大陸的特別待遇，其中內容涵蓋美港的協議和條約，包括商業協議、執法合作、出口管制協議、涉及稅收和貨幣兌換的條約和協議等。

2. 擴展制裁對象範圍

制裁對象範圍擴展至任意關押、酷刑或強迫認罪、屢次進行違反《中英聯合聲明》和《基本法》、在香港進行其他嚴重侵犯國際認可人權的人士。

3. 放寬對港人簽證的待遇

香港人不會因參與抗議活動、被有「政治目的」拘捕而拒絕其簽證申請。

4. 要求總統提交出口管制報告

總統須定期提出報告評估香港政府是否切實執行美國的出口管制法規，以及美國和聯合國的制裁規定。

5.港府今後提出類似《逃犯條例》修訂法案時通知美國國會

要求美國國務卿在港府今後提出類似《逃犯條例》修訂法案時通知美國國會，評估風險並制定保障美國在港利益的戰略。

此案預計近期內參議院將會表決，通過後即可交由總統簽字生效。而中國政府對此表示嚴正抗議及譴責，指出該法條意圖干涉中國內政。而法案通過後是否會落實執行制裁，達到牽制中國政府的效果，仍有待後續觀察。

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