「撩妹導師」月入可達40萬 竟教人騙財騙色、侵害女性

2019-10-20 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕PUA（Pick Up Artist，指搭訕術）近日在中國興起，他們自詡是「撩妹達人」，甚至開出高昂的收費培訓課程，教導男性如何把妹。原初衷是想加強學員與女性相處、互動的技巧，但發展至今已變調為哄騙女性發生性關係，甚至有詐財、暴力征服的教學。雖然已開始受中國警方關注，但因月入人民幣10萬元的可觀收入，仍有眾多男性爭相入行。

中媒《澎湃新聞》近日推出一系列報導，其中記者潛入PUA培訓班，揭露一連串荒謬的授課內容：買假名牌「武裝」自己、花錢經營朋友圈，講師還會稱「這都是為你好」誘使學員照做，更在課堂上教學員搭訕、攻破女性心防。

報導中還提到，導師還會教導學員在「不經意間」與陌生女性進行肢體接觸，更提供一套「應對方法」，此種在外人看來就是赤裸裸的性騷擾，卻能被他們包裝成「戀愛技巧」；甚至有導師會在課程中，炫耀自己一天能「睡」3名女人。

相關人士則透露，必須要花錢買課程才可以加入群組，就形同「兄弟會」，甚至內部人員會互相拍攝相關「把妹影片」甚至是不雅影片，和其他「兄弟」分享。

據悉，中國警方目前已開始關注，並逮捕違法的PUA團體，但有許多人仍前仆後繼想投入，因為光是一當個講師，月收就可以破人民幣10萬元（約新台幣43萬），不過，想當導師，卻必須要有「百人斬」的經歷。

PUA原本是指男性透過學習完善情商的行為，後來普遍被理解為教導男性增加魅力等「把妹」技巧，但如今卻變成騙財騙色的手段，甚至到後來不僅會哄騙女性發生性關係，還會有人身控制、暴力征服、引誘自殘自殺等惡劣行徑，使原本的良善的立意，淪為道德失盡、甚至物化、壓榨、歧視女性等行為。

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PUA（Pick Up Artist，指搭訕術）在中國興起，但已開始涉及侵害女性和觸犯道德底線。（圖擷自澎湃新聞）

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