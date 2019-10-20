中大校長公開信挺學生 中媒下指導棋︰校方縱容暴力

2019-10-20 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學校長段崇智日前發表公開信支持學生，認為部分警員涉嫌使用不當武力或違反人權，經查證後應予以譴責。中國官媒《人民日報》今日竟刊文指稱，全信只呈現被捕學生的片面之詞，更批評段崇智身為大學校長，卻「隨波逐流」，對暴力一味縱容。

段崇智18日發表公開信，信中表示，中大約有20名被捕學生遭到不合理待遇；無論學生為何被捕，在拘捕及扣留過程中，警方必須確保被捕人士有權利不被剝奪。對於同學的遭遇感到難過且悲憤，希望涉嫌使用暴力、違反人權的警員，經查後應予以譴責。

對此，《人民日報》今日刊出一篇專文，譴責段崇智的公開信，在沒有經過權威調查、充分了解各方情況下，只把被捕學生單方面說法呈現出來，毫無客觀慎重，甚至多的是偏頗和臆測。

該文批評，段崇智身為大學校長卻「隨波逐流」，不辨是非、不講對錯，對激進觀點乃至一味縱容，不是真正愛護年輕人，而是在親手毀了他們的未來。

專文指出，愛護學生也要有原則，要真正對香港年輕人的未來負責，在面對偏激、情緒化、甚至信奉暴力的年輕人時，是要無原則為其開脫，還是堅決指出他們思想上的錯誤、糾正行為的偏差，教會他們人生道理，使他們明白一個社會得以維繫的制度和規則。

文章最後引述段崇智公開信內文，表示要實現美好的大學願，警必須堅決向暴力說不，堅決不能讓學校成為「輸送暴徒的大學」，還給校園一個平靜。

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