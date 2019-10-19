九龍遊行上訴被駁 民陣：明日只能做幕後角色

2019-10-19 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港民間人權陣線預計明日（20）於九龍舉行遊行，但港警以「有鬼說」否決民陣的遊行請求，民陣今日上訴盼能合法上街遊行，但最後判決駁回。對此，民陣副召集人陳皓桓表示「明天只能夠做幕後角色」，而此次也是民陣近2個多月來，第5次申請集會遊行遭否決。

綜合港媒報導，陳皓桓在下午2時許表示民陣上訴失敗，明日無法舉行遊行，對上訴結果感到遺憾。陳皓桓強調，民陣想用遊行讓民眾發聲，但明日只能做幕後角色，他更說，會為被捕人士提供法律扶助支援。

陳皓桓說，自今年6月起香港人想要發聲，民陣就是希望以遊行讓民眾表達訴求，但卻被警方一次次以「公眾安全」為由反對、否決，而上訴委員會議堅持警方決定，駁回民陣的訴求。

據了解，警方否決民陣明日的遊行，是因認為現在的遊行不可避免出現暴力風險，對社會帶來不安。警方還說，在今年7月7日曾批准過民陣的遊行，但如今社會情勢更加緊張，不能以相同標準評估，再加上尖沙咀地區是旅遊區，恐對旅客造成影響。

對此，陳皓桓批評警方此舉是剝奪香港人的基本權利，而且警方反對遊行的理由不合理。他說，香港各地都有地鐵站，「是不是以後遊行都要去西貢？去離島？」

陳皓桓強調，民陣自2003年舉辦遊行至今，一直都未出現衝突，但6月12日的集會卻被警方施放催淚彈，警方至今卻未有人負責；8月18日的集會，警方也評估會有暴力示威者，但最後還是和平散場。

陳皓桓重申，集會遊行是《基本法》賦予的權利，民主、自由、公義都是靠群眾力量爭取，而不是靠警方發出的「不反對通知書」同意去爭取。

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