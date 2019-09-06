撤法太遲 美眾院議長續推香港人權法

2019-09-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對香港特首林鄭月娥四日突然宣布撤回修訂「逃犯條例」，立法會議員問政平台「民主派會議」召集人毛孟靜五日形容，林鄭如同「破爛的錄音機」，以「她說了算」的「山大王」姿態面對社會，批評她不道歉、不下台、不盡不實和不理民意。民主黨主席胡志偉直指，林鄭的手段係「緩兵之計，買時間」，中國國家主席習近平及國務院港澳事務辦公室（港澳辦）近日的談話，仍舊是以鬥爭角度看待「反送中」抗爭，釋出善意只是「分化香港人的手段」。「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰則表明，撤法無助於緩和緊張，十五日可能再次發起遊行。

無助緩和緊張 民陣擬再次遊行

國際反應方面，美國民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西說，現在才撤回該項「早該撤回的危險」條例已太遲，港府必須拿出更多行動，全面滿足港人的民主訴求，並重申美國國會正積極推動跨黨派支持「香港人權與民主法案」立法，美國將繼續和港人站在一起，要求讓港人擁有充滿希望、自由與民主的未來。共和黨聯邦參議員魯比歐也說，中共應信守對香港自治的承諾，停止以暴力威脅導致情勢惡化的做法。英國外交大臣拉布則聲明，希望撤法能促成港府與民眾間對話。

民主派立法會議員五日召開記者會，批評林鄭僅同意撤回修訂「逃犯條例」，卻仍堅拒其他四項訴求。「香港本土」創辦人毛孟靜說，林鄭對警方「執法過當」隻字未提，將暴力歸咎於示威者；泛民派陣營自七月起便開始請見林鄭，卻一直未獲安排。特首辦公室五日又聲稱可安排會面。

工黨副主席張超雄說，撤法於事無補，反送中運動凸顯「制度崩壞」，例如警權過大無法制衡；體制若不改革，「香港沒辦法走下去」，但港府「視民意如糞土」。張還說，若林鄭以為僅憑「大搜捕」與「白色恐怖」便能使抗爭停止，「相信她會很失望」。

王丹：不要上中共和港府的當

不過，流亡海外的民運人士王丹四日直言，五大訴求林鄭只答應一條，其餘實問虛答，「與其說是重大讓步，不如說是策略性退卻」的「以退為進之計」：若「反送中」繼續抗爭，只好祭出「緊急情況規例條例」因應；又根據「駐軍法」，屆時出動解放軍駐港部隊對付讓香港「進入緊急狀態」的「反送中」勢力，也於法有據。他鼓勵港人在後續示威善用智慧，「不要上中共和港府的當，為鎮壓提供藉口」。

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