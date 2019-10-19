九龍明遊行遭否決 民陣：不認同警方「有鬼說」

2019-10-19 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港民間人權陣線（民陣）計畫在明日（20）於九龍發起遊行，但遭警方以「有鬼」而否決。今日民陣則在香港公眾集會遊行上訴委員會上表示，警方不能因為有零星暴力就反對遊行，就算遊行取消，民眾仍會上街。

據《香港01》報導，香港民陣原計畫在明日發起九龍遊行，但警方指稱遊行內有「鬼」因此拒絕同意，今日召開上訴委員會，民陣駁斥警方「有鬼說」，更表示不應因零星暴力而反遊行。

民陣上訴方洪俊毅表示，警方不要以為禁止遊行，明日香港就甚麼事都不會發生。他更嘲諷警方「是想由下午打到晚上嗎？」強調由民陣舉辦的遊行，民陣會盡最大的責任，以保障遊行時的安全和和平。

洪俊毅還說，如果10月1日的遊行獲准，相信各地的衝擊和紛爭也不會如此激烈。他更批當時的槍擊案，警方有責任、民陣有責任，甚至現在躺在醫院的岑子杰也有責任，更甚，上訴委員會也有責任。

民陣的辯護律師郭憬憲則強調，警方希望遊行減少衝撞，應如同「大禹治水」，而非一味反對遊行。他也說，若警方批准民陣的遊行，至少在遊行路線和遊行時間內，會有局部和平。

民陣副召集人陳皓桓重申，本次的遊行路線是現有路線可行性最高的，先前曾提過4條備用路線，不過在評估過後，九龍公園俓因路線最短、商家最少，因此對他人影響最小，在公共安全及秩序維護亦有保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法