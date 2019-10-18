16歲少女偷吸「違法」電子菸油2年 被母發現時昏迷在床

2019-10-18 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix, Arizona）一名母親哈滕福特（Betty Hatten-Ford），因16歲女兒薩曼莎（Samantha）上週二（8日）在家偷抽電子菸時突然昏倒，她將口腔充滿黏液和血液的女兒送醫後，才得知女兒的「菸齡」竟已長達2年，讓她對自己的「失職」非常難過。

據《Fox 10 Phoenix》報導，哈滕福特表示，女兒薩曼莎8日與朋友在家中聚會，直到薩曼莎的房間傳來尖叫聲，她趕到現場後，發現在房間跟朋友偷抽電子菸的女兒，竟毫無反應的倒在床上、幾乎失去生命跡象！哈滕福特試圖幫女兒施行心肺復甦術，但因她的口腔充滿不明黏液及血液、只能將她緊急送醫。

哈滕福特從薩曼莎朋友口中得知，女兒竟已偷抽電子菸2年時，認為自己實在太失職！而警方也在薩曼莎的房間中，發現許多不同的電子煙油，其中包含「違法」的品項。

醫師也證實，薩曼莎是因電子菸導致肺部出血、且一度進入心臟驟停狀態，心臟功能只剩30%，醫師也補充，那些未經合法管道上市的煙油，若成份包含維生素E，加熱後將會對人體造成危害。

薩曼莎目前已經拔管、脫離險境，並慢慢復原，而哈滕福特則希望薩曼莎的朋友能以此為借鏡，認識到「違法」的電子菸煙油的危險性，避免憾事再生。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）統計，美國49州已出現近1300例病例，其中21個州有26例電子菸致死案例，且大多數案例都發生在青少年身上。

大多數病患都表示，在發病前吸時含有四氫大麻酚（THC）成份的煙油，因四氫大麻酚（THC）難溶於水，製作過程須加入脂溶性的維他命E，但霧化過的維生素E進入肺後會變回油質、囤積在肺部，造成脂質性肺炎，造成一系列電子菸致死案例。

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