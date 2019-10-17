中共四中全會 習近平與「反習勢力」恐攤牌

2019-10-17 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕中共傳預定10月24日前後召開第19屆四中全會，在中美貿易戰、香港反送中的態勢下，檯面下的政治鬥爭已暗潮洶湧，外界預測，四中全會的主議題將是「政治」而非經濟，習近平跟「反習勢力」恐將攤牌，造成新一輪的政治、人事動盪。

綜合媒體報導，今年中共四中全會主議題將是「政治」而非經濟，預計會提如何加強黨內政治監督、加強黨紀等話題，習近平甚至可能在會前將「懲治」某「大老虎」，以威懾反習勢力。

報導表示，第19屆四中全會已經拖延近2年時間，如此異常的延期開會，表明中共黨內與習近平間存在分歧。今年中共北戴河會議上，討論中美貿易戰、香港反送中的對策，黨內高層更是表達對習的不滿，茶壺風暴已經快要爆開。

旅美政治評論家陳破空分析，目前中共政局可以說是非常地撲朔迷離，各種風向都有，簡單來說，就是習近平陣營跟反習勢力的鬥爭。在中美貿易戰、香港反送中內外夾攻的背景下，加上中國經濟成長放緩、失業率、物價飆升、外資出走潮等等，導致習近平與反習勢力的鬥爭白熱化。

陳破空在直播中表示，其中一個例子，就是官媒《人民日報》底下擁有1億註冊用戶的「人民微博」社群平台宣布關閉，人民微博在推出時，曾因前國家主席胡錦濤實名登錄而聲名大噪，也被視為胡所掌控的輿論聲量。胡卸任後，該平台「談民生、議國事」路線，大力吹捧「胡溫時代」的美好，實為暗貶習近平施政，讓習頗為不滿，決定出手收掉它。

陳破空指出，中共高層的權力鬥爭隨時可能攤牌。其中一個重大的看點就是，誰能夠在四中全會占上風？是習近平利用習家軍在中央委員會的多數優勢能勝出，還是其它各派系組成的反習勢力占上風？

根據報導，台灣政治評論家林保華發表評論分析，習近平的最大威脅來自4個層面：美中貿易戰、香港反送中、經濟下修、黨內政變。雖然今年已過了4分之3，但中共「逢九必亂」的魔咒並未過去，四中全會上，習將面對這些壓力。

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